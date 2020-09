Ambra Angiolini completamente senza trucco: fan a bocca aperta

View this post on Instagram

ASINTOMATICI IN TV @vanityfairitalia #iodisordiaria Sbarro gli occhi, l’orologio sfacciato segna le 2 del mattino. Accendo la tv, sono sudata, guardo i contagi, brutti numeri in crescita anche oggi. Alle. 2.30, per calmarmi un po’, leggo il palinsesto tv d’autunno: Ore 7 «UnoMattinasintomatica», il contenitore per giornalisti positivi al virus ma senza sintomi, in onda a rotazione per ben quindici giorni di fila fino al prossimo tampone negativo. Ore 11 su Canale 5 lo storico programma «Asintomaticum», il tribunale solo per positivi al virus contro altri positivi al virus senza febbre e tosse. Ore 14 su Canale 5 l’imperdibile «Asintomatici e donne» con Maria De Filippi…… segue il ink nelle storie🐝