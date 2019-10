Ambra Angiolini, incanta sui social: solo un micro top sotto la giacca, lo scatto manda in delirio i fan

Uno dei volti più amati del panorama cinematografico italiano è, senza alcun dubbio, quello di Ambra Angiolini. Nella sua lunga carriera ha dimostrato di aver un grande talento non solo in veste di attrice ma anche come ballerina e cantante. Nelle sale è uscito il film di Michela Andreozzi, ‘Brave Ragazze’ di cui è protagonista. Per l’occasione l’attrice romana si è concessa ad una lunga intervista a ‘Vanity Fair’ e sui social ha condiviso uno scatto davvero sensuale.

Ambra Angiolini affascinante sui social

La Ragazza di Non è La Rai è al cinema con il nuovo film di Michela Andreozzi insieme a Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico. Un cast quasi solo femminile: una storia originale di quattro donne che hanno un unico scopo: cambiare le loro vite. In che modo? svaligiando una banca. Un periodo particolarmente positivo per Ambra Angiolini non solo da un punto di vista professionale ma anche sentimentale. In una recente intervista rilasciata a VanityFair, l’attrice 42 enne ha affermato che la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri procede a gonfie vele e che:

“Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. Due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”

L’attrice romana ha condiviso uno scatto sui social davvero sensuale.

La foto virale sul web

Il fascino, la sensualità e il sex appeal sono caratteristiche proprie dell’attrice romana. Di recente, Ambra Angiolini ha stupito tutti i suoi fan con scatti dove scopre un po’ più del solito il suo corpo ma sempre elegante. L’ex moglie di Francesco Renga indossa un tailleur grigio con giacca aperta e un micro top semi trasparente.