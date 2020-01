Taglia via tutti i capelli, Ambra Angiolini irriconoscibile: il nuovo look divide...

Ambra Angiolini, la bellissima attrici italiana, cambia definitivamente look, i fans impazziti, ecco alcune foto della bella attrice

La bellissima Ambra Angiolini è una delle attrici più amate della televisione italiana. Il suo successo risale agli inizi degli anni ’90, quando fu presa per presentare il bellissimo programma Non è la rai. Da quel giorno la conduttrice-attrice è riuscita ad ottenere un successo davvero sorprendente.

Ambra Angiolini, il nuovo look che divide il web

La bella attrice Ambra Angiolini nel corso degli anni ha cambiato diverse pettinatura, da lunghi e mossi, da lunghi e lisci e addirittura a tagli molto corti. Nell’ultimo periodo ci eravamo abituati a vederla con un semplice taglio alle spalle, ma a quanto pare l’attrice non ha paura di cambiare. Ambra infatti ha cercato di rivoluzionare e sconvolgere il suo look, con un cambiamento radicale.

La Angiolini infatti ha deciso di dare un taglio al suo vecchio look e passare ad un taglio completamente diverso, rivoluzionando la sua bellissima chioma.

Ambra, look rivoluzionato

La bellissima attrice infatti ha deciso di dare un taglio ai suoi capelli lunghi e di preferire qualcosa di molto più corto. La giovane sicuramente non è la prima volta che rivoluziona il suo look, ma questa volta ha davvero dato il meglio di se. Da capelli lunghi e folti, l’attrice ha preferito un caschetto preferendo rimanere sui toni del suo colore naturale. Un caschetto che è piaciuto tantissimo ai suoi numerosissimi followers che a quanto pare, hanno apprezzato tantissimo il suo nuovo look.

In pochissimo tempo, dopo la pubblicazione della foto sul suo profilo personale di Instagram, Ambra ha ricevuto oltre che tantissimi likes, anche tantissimi complimenti da parte dei suoi followers. In tanti si sono scatenati sotto il post, complimentandosi con l’attrice del suo nuovo taglio di capelli. Ovviamente non sono mancate critiche: c’è chi preferisce l’ex star di Non è la Rai con i capelli più lunghi, ma si può sempre rimediare con delle extansion!

Un look giovanile e molto sbarazzino che l’ha ringiovanita di qualche anno non credete?