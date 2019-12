Ambra Angiolini irriconoscibile, capelli bianchi e rughe profonde: l’attrice sconvolge i fan

Ambra Angiolini cambia look, l’attrice italiana spaventa i fan con i capelli bianchi. Cosa è successo alla bellissima Ambra

Ambra Angiolini è una delle attrici più amate e seguite di sempre. Il suo successo infatti è arrivato proprio negli anni ’90 quando con Non è la Rai, ottenne un enorme successo.

Ambra Angiolini e il cambio look

La bellissima attrice italiana Ambra Angiolini con il passar del tempo è diventata un attrice amate e affermata nel mondo dello spettacolo. Il suo modo di fare e la sua fermezza le hanno portato un enorme successo. La sua determinazione si vide anche all’inizio della sua carriera, partecipano come protagonista allo show sulla Rai Non è la Rai. Ambra infatti ha esordito nel mondo dello spettacolo da giovanissima, infatti aveva solo 15 anni quando fece il suo primo debutto in televisione.

Oggi però Ambra è un’attrice di grande fama e successo, infatti ha girato tantissimi film che col tempo le hanno portato grande soddisfazioni. Ma oggi Ambra non si è fermata, pare infatti che l’attrice continui a seguire il suo sogno dimostrando la sua passione e la sui social ai milioni dei suoi fan.

Ambra Angiolini i capelli bianchi spaventano i fan

La bellissima attrice pare infatti che sia apparsa sui social con un acconciatura insolita. Ambra infatti ha pubblicato una foto sul suo profilo personale di Instagram spaventando non poco i suoi affezionati fan. Quello che ha spaventato più che altro i fan, sono stati i suoi capelli bianchi.

Quello che non si è riuscito ancora a capire e se Ambra ha fatto uno scherzo oppure è un trucco scenico? A quanto pare l’attrice si troverebbe sul set di un nuovo film, ma con un look davvero assurdo. In molti però hanno apprezzato tantissimo il nuovo look dell’attrice ed infatti ha riscosso un enorme successo sui social.

Ovviamente i suoi capelli bianchi fanno parte di un trucco scenico, quella indossata dall’attrice non è altro che una parrucca per una scena di un film. Infatti alle sue spalle si intravedono le truccatrici che le stanno aggiustando il suo nuovo look.