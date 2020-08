Ambra Angiolini a 43 anni mostra il fisico perfetto: boom di like per l’attrice

Ambra Angiolini a 43 anni mostra il fisico perfetto: boom di like...

Gli scatti condivisi su Instagram dall’attrice, che mostrano il suo fisico esagerato. Pioggia di like e apprezzamenti dai fan.

L’attrice showgirl Ambra Angiolini ha condiviso una serie di scatti molto apprezzati, dove mostra il suo fisico e la perfetta forma fisica che può vantare.

Gli inizi della carriera di Ambra Angiolini

Ambra ha pubblicato molte foto in cui mette in risalto la sua invidiabile forma fisica. Il suo profilo ha fatto il pienone di like e commenti di apprezzamento.

La sua carriera è stata brillante ed è ormai consolidata e molto lunga. La sua prima apparizione è avvenuta quando aveva soltanto quindici anni.

In molti pensavano che la conduttrice di Non è la RAI, ideato da Gianni Boncompagni sarebbe sparita come tantissime sue colleghe apparse nel programma e più in generale negli anni ’90.

Ambra al contrario si è sempre fatta valere ed ha saputo sfruttare il suo talento e la prima notorietà avuta, per ritagliarsi un suo spazio ed avviare una carriera molto interessante

I molti riconoscimenti e l’apprezzamento per il suo lavoro

Ora Ambra ha 43 anni e ha nel suo curriculum molte pellicole importanti. Ha lavorato anche per produzioni per il piccolo schermo, ma è n’attrice di talento richiesta per produzioni più importanti.

Un esempio della sua carriera che le ha portato una serie di importanti riconoscimenti è il film Saturno contro di Ferzan Özpetek. La pellicola è stata apprezzata sia dal pubblico che dalla critica.

Il film viene premiato e Ambra vince il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista oltre al Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Questo film è stato il trampolino di lancio di Ambra, che le ha permesso di lavorare con altri mostri sacri del cinema italiano come Cristina Comencini, Michele Placido, Carlo Vanzina, Paolo Genovese, Alessio Maria Federici e tanti altri.