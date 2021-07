Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri in crisi? il retroscena inedito dice tutto

L’attrice e l’allenatore sono una coppia che tiene molto alla privacy. Non amano parlare della loro vita privata, ma qualcosa ha fatto pensare al peggio.

Come stanno realmente le cose tra i due? Aria di crisi? scopriamolo insieme.

Ambra Angiolini e Max Allegri: la verità sul loro amore

Ambra Angiolini e Max Allegri non amano mostrare sui social i loro momenti più intimi, ma ultimamente si sono letteralmente perse le tracce.

Questo silenzio, fa sospettare a tantissime persone che ci sia in corso una vera e propria crisi, che vogliono tenere nascosta per non alimentare le voci e vari gossip.

Dobbiamo precisare che i due sono sempre molto impegnati nel loro lavoro.

Infatti Massimiliano è tornato ad allenare la Juventus mentre Ambra è stata recentemente protagonista della nuova pellicola della serie “Le fate ignoranti”.

Non dimentichiamoci che la 44enne ha anche due splendidi figli: Jolanda e Leonardo nati dall’amore con il suo ex compagno, Francesco Renga.

Ma come stanno realmente le cose tra i due? La verità noi la sappiamo e vogliamo svelarvela.

Ambra e Max Allegri: la verità sul loro rapporto

A raccontare però come stanno realmente le cose ci ha pensato il settimanale Chi che li ha pizzicati in un luogo da sogno.

Per loro è la terza estate insieme e anche se non amano mostrarsi nella loro vita privata, in realtà va tutto a gonfie vele.

Il settimanale Chi li ha paparazzati in vacanza durante una crociera in barca lungo la Costiera Amalfitana.

Da come possiamo notare, sono molto affiatati e davvero innamorati.

Nell’immagine l’allenatore è sdraiato a prendere il sole e guarda la sua dolce metà con degli occhi davvero dolci.

Invece Ambra si aggiusta il bikini intero verde smeraldo davanti a lui.

Sembra andare davvero tutto molto bene, ma quest’inverno cosa succederà? lui si trasferirà a Torino per allenare la Juventus mentre Ambra resterà a Brescia con i figli ma non sembra che i due siano preoccupati per la distanza.

