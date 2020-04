‘Che hai fatto ai denti?!’ Ambra Angiolini irriconoscibile: il ‘nuovo’ sorriso non passa inosservato ai fan

‘Che hai fatto ai denti?!’ Ambra Angiolini irriconoscibile: il ‘nuovo’ sorriso non...

Ambra Angiolini ha pubblicato poche ore fa un post sui social per la sua campagna di solidarietà. Ai fan però non è sfuggito quel dettaglio: cosa ha fatto ai suoi denti? Lo scatto diventa virale

Ambra Angiolini è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Bellissima e molto attiva sui social, in questi ultimi giorni è finita al centro dell’attenzione dei mass media, in quanto si è esposta in prima persona nell’avviare una importantissima raccolta fondi.

La gara di solidarietà in essere promossa dall’artista bresciana e dal suo ex compagno Francesco Renga mira ad aiutare le famiglie colpite economicamente dall’Emergenza del Coronavirus, della Città di Brescia.

Finalizzata dunque a fornire loro prodotti di prima necessità fintanto che il Governo impone la quarantena.

Ma nel post di recente pubblicato alcuni fan non hanno potuto che notare un particolare dettaglio. Che ha fatto ai denti? Scopriamo di più.

Ambra Angiolini il suo sorriso cambia

La bella attrice ha pubblicato poche ore fa un breve post con il quale ha invitato i suoi follower a sostenere la sua campagna di solidarietà, per aiutare le famiglie che attualmente senza stipendio stanno risentendo fortemente dello stato di Emergenza.

Ma se da un lato molti utenti si sono compiaciuti dell’iniziativa dall’altro molti non hanno potuto che notare qualcosa di diverso nel suo sorriso, al punto da chiederle cosa sia accaduto ai suoi denti e come mai il suo sorriso ‘sia cambiato’.

‘Non mi sono rifatta i denti!’

In una vecchia intervista risalente allo scorso Settembre 2019, Ambra Angiolini volle fare chiarezza sulla questione, in quanto molti fan, accorgendosi del cambiamento presumevano che si fosse ‘rifatta i denti’ o che avesse applicato delle faccette di porcellana.

In quel frangente, l’attrice spiegò di aver messo semplicemente l’apparecchio ai denti.

Ecco di seguito il prima e il dopo. Sempre straordinariamente bella, non trovate?