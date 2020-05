Ambra Angiolini, l’insulto a Renga: ‘È un uomo che dire di più?’ Lo sfogo virale

Ambra Angiolini, la confessione sull’ex compagno Francesco Renga: “È un uomo, che dire di più?”

Ambra Angiolini è una delle attrici più amate e seguite del panorama cinematografico italiano. La sua carriera ha avuto inizio da giovanissima ed ha esordito come ‘Ragazza di Non è la Rai’. Negli anni, è diventata tra le icone del cinema e delle fiction del nostro Paese. Sabato scorso, è andata in onda su Canale 5 una replica di Verissimo in cui l’ex compagna di Francesco Renga si racconta a cuore aperto.

Ambra Angiolini, passata intervista a Verissimo

Secondo recenti rumors, Ambra Angiolini sarebbe pronta a sostituire Lorella Cuccarini nella storica trasmissione della Rai ‘La Vita In Diretta Estate’. Una indiscrezione riportata dal sito Blogo, ma non ancora smentita o confermata dalla diretta interessata. Sabato scorso, su Canale 5, è andata in onda una replica del noto programma condotto da Silvia Toffanin in cui è apparsa anche l’intervista alla nota attrice.

Ospite del salotto del sabato pomeriggio, si è raccontato a cuore aperto svelando dettagli inediti della fine della storia d’amore con il cantante.

Il racconto dell’attrice

Ambra Angiolini non ama affatto parlare in pubblico della sua vita privata. Ospite nello studio di Silvia Toffanin, ha raccontato il momento in cui hanno deciso di non essere più una coppia:

“E’ stato giusto continuare a vivere vicini, siamo riusciti a trovare la serenità anche se il primo momento è stato duro. Lui mi fa ancora divertire, e poi all’inizio lui mi ha anche chiesto se stessimo facendo la cosa giusta”

La Toffanin ha poi affermato: “Non era sicuro?”

L’attrice conclude:

“non è che non era sicuro, è un uomo punto. Perché chiudere le porte quando si possono accostare, gli voglio bene è un padre bravissimo però questa è la verità”.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Avete mai visto Jolanda, la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini? È bellissima ed è tutta sua madre