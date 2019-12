Avete mai visto la casa di Ambra Angiolini? Un appartamento romano dal gusto semplice e chic

Ambra Angiolini, avete mai visto la bellissima casa dell’attrice romana? Ecco alcune foto del suo appartamento (FOTO)

La bellissima Ambra Angiolini è una delle attrici più amate e ammirate dal pubblico italiano. Nata dalla bellissima trasmissione Non è La Rai, Ambra è riuscita ad avere successo fin da subito, con la sua solarità e la sua bravura.

Ambra Angiolini, carriera televisiva

La bellissima attrice ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo a soli 15 anni, quando ha debuttato perla prima volta nel bellissimo programma di Gianni Boncompagni Non è la Rai. Il suo è stato un successo immediato e poco alla volta è riuscita ad affermarsi come una vera attrice. Nel corso degli anni Ambra però si è sposata con Francesco Renga, bravissimo cantante italiano con cui ha avuto due bellissimi figli. I due però per una serie di cose oggi non sono più insieme, infatti oggi Ambra vive una relazione insieme al suo nuovo amore Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini, appartamento a Brescia

Nonostante negli anni Ambra abbia avuto quasi sempre le porte aperte per la sua bellissima carriera, tutto quello che ha costruito l’ha fatto solo con la sua forza. La donna infatti oggi è un’attrice affermata nel mondo dello spettacolo e anche molto apprezzata.

Ma molti sono curiosi di vedere e di sapere dove vive la bella attrice. Non tutti infatti sanno che Ambra attualmente a Milano e il suo uomo infatti si divide tra Brescia e Milano. Entrambi si spostano di continuo per non restare mai l’uno senza l’altro.

Ambra è una donna molto riservata non ama molto far vedere le sue cose private, figuriamoci la casa. Nonostante questa sua riservatezza, siamo riusciti a cogliere alcuni scorci del suo appartamento tramite video sui social.

Una bellissima casa che però Ambra non ama molto mostrare, come anche il volto dei suoi due bambini. Insomma Ambra ama la privacy, anche se con una professione come la sua è molto difficile pretenderla.