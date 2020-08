Ambra Angiolini sputtanata sui social: la bugia sgamata da Laura Pausini

L’attrice ha pubblicato una foto delle sue vacanze corredata da una didascalia non vera. La cantante la prende in giro bonariamente.

Ambra Angiolini è in vacanza e come molti vip posta le sue foto. In una delle ultime che è stata condivisa troviamo un errore nella didascalia, palesato da Laura Pausini. I fan si sono scatenati, perché nessuno fino a quel momento se ne era accorto.

La piccola parentesi comica

Ambra ha postato una foto delle sue vacanze ricevendo moltissimi commenti di colleghe e altre persone dello spettacolo.

In questo frangente è apparso il commento di Laura Pausini che ha commentato la didascalia, smascherando un errore di Ambra, che ha dato il via ad un siparietto comico che ha fatto ridere il web.

La didascalia che ha fatto ridere tutti

Ambra è molto seguita sul suo profilo Instagram ed è dotata di moltissima ironia. L’attrice scherza molto con i suoi follower oltre a ricevere moltissimi commenti da colleghi e altri VIP.

Questo è segno del rapporto che ha con queste persone, che è di amicizia e non solo di lavoro. Tra le sue più affezionate follower VIP c’è Laura Pausini, che ha fatto ridere il web svelando un piccolo scherzo dell’attrice.

Ambra ha postato uno scatto che la ritrae in montagna circondata da vacche al pascolo. La didascalia dice:

“Ogni anno scegliamo una meta per ritrovarci tutte #friends #formentera2020.”

Ovviamente Ambra non è a Formentera e quindi ha evidentemente sbagliato il tag. Alcune colleghe hanno postato commenti divertiti come ad esempio gli emoticon che ridono di Claudia Gerini oppure Micaela Adreozzi e Gianni Sperti.

Il più articolato è sicuramente quello della cantante Laura Pausini che ha deciso di commentare dicendo

“Ammazza com’è cambiata Formentera…la mucca chi sarebbe?”

Con questa sua risposta ha svelato uno scherzo di Ambra oppure un suo errore dato che ovviamente non si trova nella nota località balneare. Risponde all’amica con un divertito:

“Te ce porto sempre io…quante cose dobbiamo fare amica mia.”

Da qui si capisce lo stretto rapporto tra le due, una chiara amicizia che però ha fatto ridere tutti.