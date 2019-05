Ambra Angiolini dopo l’addio di Allegri, lascia i social: “Motivi personali”

Ambra Angiolini la bellissima attrice italiana, sconvolge i suoi fan. La Angolini prende una decisione drastica e abbandona i social, ecco perchè

Ambra Angiolini, attrice italiana di grande successo ha preso una decisione che ha lasciato i suoi followers senza parole. A quanto pare l’ex moglie di Francesco Renga e attuale compagna di Allegri, ha lasciato senza preavviso i social network.

Ambra Angiolini dice addio ai fan

Ambra Angolini, la bellissima attrice italiana, che ha avuto un grande successo anche negli anni ’80, ha deciso definitivamente di abbandonare il mondo dei social. A quanto pare infatti l’attrice, ha deciso di cancellare il suo profilo personale di Instagram suscitando la reazione di molti dei suoi followers.

In realtà il motivo di abbandonare e cancellare il suo profilo social di Instagram, non è ancora chiaro. Alcuni dei suoi fan però, hanno ipotizzato che l’attrice abbia preso questa drastica decisione, forse, per un motivo ben preciso, ovvero quello di tutelare la privacy dei suoi figli.

Di recente infatti, ha postato un video di una recita della figlia Jolanda, la maggiore, che ha suscitato molti commenti di tantissimi fan entusiasti per il video della piccola Jolanda.

Ma a quanto pare, sul suo profilo, sono partiti anche molti commenti che ha suscitato in Ambra il desiderio di chiudere definitivamente il suo profilo Instagram. Alcuni invece pensano che questa decisione sia dovuta ad un altra motivazione. In tanti infatti hanno pensato, che la decisione di Ambra sia di comune accordo con il compagno, esposto tanto in queste ultime ore proprio per il mancato accordo con la Juventus.

Ambra al momento non ha rilasciato nessuna intervista sulla questione, ma in tanti sperano in una spiegazione da parte dell’attrice.