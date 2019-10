L’Amazzonia pare che si salverà grazie alle piogge torrenziali che stanno arrivando a dare ristoro alla foresta ferita

I volontari che stanno cercando di salvare l’Amazzonia, hanno accolto le piogge con salti di gioia, urla e balletti. Per fortuna dopo mesi di roghi, le piogge potranno placare gl’incendi che stanno distruggendo il polmone del mondo.

I video dove i volontari ringraziano la pioggia

Ci troviamo nell’Amazzonia Boliviana, nella provincia di Guarayos. Centinaia di volontari stanno cercando di preservare la foresta, con pochi mezzi e bloccati da recinzioni con la scritta “proprietà privata” in cinese e spagnolo. Hanno lanciato moltissimi appelli ma purtroppo hanno ottenuto poca visibilità, oscurati da quanto accade in Brasile. Ed ecco che in mezzo al compimento di un disastro ambientale, la natura ci ha messo lo zampino. Sono arrivate delle piogge torrenziali, che ha aiutato a spegnere molti roghi, dando ristoro alla foresta ferita.

Il loro video, gli scatti dove vediamo la loro emozione, sono diventati virali e noti in tutto il mondo. Possiamo vedere i volontari che ringraziano il cielo per l’improvvisa pioggia, condividendo con lo spettatore l’emozione che vivono in quel momento quasi miracoloso, che li ripaga degli sforzi. I volontari per il più giovani provenienti dalla capitale, si stavano adoperando da giorni per riuscire a spegnere le fiamme con scarsi successo. Per questo alle prime gocce i ragazzi si sono messi a ballare, urlare di gioia, inginocchiandosi a terra con le braccia alzate verso il cielo. Tutto si è concluso con i volontari che si soo riuniti formando un cerchio e hanno pregato tutti insieme, tenendosi per mano rendendo grazie.

“Sia benedetto il Signore per averci benedetto, per averci concesso un po’di riposo per riprendere forza, … benedici tutti noi signore, Santa Cruz e Bolivia, tutti quelli che hanno combattuto così tanto e quelli che hanno lasciato al tuo fianco”

A riportarci la notizia è la versione digitale del giornale El Dia. La situazione nell’Amazzonia Boliviana rimane critica. I 35 minuti delle piogge seppur intense, non hanno spento tutti i roghi, ma alcuni focolai finalmente spenti. Diego Suarez, capo del gruppo di vigili del fuoco della Fondazione Quebracho ha detto che dopo il forte evento, si ha avuto la pioviggine che ha inumidito la zona.