Amazon regala prodotti in omaggio ai suoi clienti: come fare per ottenerli

Amazon regala prodotti omaggio

Come funziona Amazon Product Sampling

Amazon Product Sampling è un servizio che fornisce ai clienti di Amazon dei prodotti gratis come prova.

Non è necessario pagarli dopo averli ricevuti e provati, sono prodotti in omaggio che potrete usare in totale libertà.

L’obiettivo di Amazon è fidelizzare maggiormente la clientela sui prodotti che normalmente gli utenti comprano su altre piattaforme e-commerce oppure in negozi fisici.

Sono principalmente prodotti per la casa e per l’igiene personale quelli che vengono inviati ai clienti attraverso questo servizio.

L’importante è essere iscritti alla newsletter e quindi ricevere ogni tanto le e-mail promozionali da parte di Amazon.

Chi può riceverli: iscriviti alla newsletter

Per poter ricevere i campioni in omaggio non bisogna possedere dei particolari requisiti: non bisogna essere abbonati ad Amazon Prime o pagare un extra.

Sarà proprio Amazon a scegliere random i clienti che potranno riceverli e per ottenere i pacchi omaggio è necessario però ricevere le e-mail promozionali di Amazon.

Per attivare la ricezione delle e-mail promozionali dovete:

Entrare nel sito Amazon e aprire “Il mio account” Accedere alla sezione “E-mail di avvisi, messaggi, annunci” Modificare le preferenze di comunicazione accettando la possibilità di ricevere le e-mail promozionali

I prodotti che riceverete gratis non saranno sempre gli stessi, Amazon di volta in volta cambia la lista di prodotti da spedire ai clienti.

Le tipologie di prodotti riservati alla spedizione in omaggio sono: igiene personale, pulizia della casa e prodotti per gli animali.