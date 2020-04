Tales from the Loop, la serie tv firmata Amazon: trama e dettagli inediti

Tales from the Loop, la serie tv firmata Amazon: trama e dettagli...

Su Amazon Prime Video arriva una nuova serie tv americana fantasy/drama intitolata Tales from the Loop, scopriamo tutti i dettagli

Vediamo insieme le principali caratteristiche della serie sbarcata sulla piattaforma streaming a pagamento di Amazon Prime Video, Tales from the Loop!

Arriva su Amazon Prime video

Su una delle piattaforme streaming a pagamento, più amate dal pubblico, arriva una serie tv, giudicata con il punteggio del 74% dai critici di Rotten Tomatoes: Tales from the Loop.

La serie antologica, con puntate autoconclusive, è stata presentata in anteprima su Amazon Video il 3 aprile del 2020: la prima stagione è composta da otto episodi che sono stati pubblicati contemporaneamente sulla piattaforma.

Secondo alcune indiscrezioni, la serie tv potrebbe addirittura avere un seguito, con una seconda stagione.

La trama

Tales from the Loop è una serie tv americana tra i generi fantascienza e drammatico, basata sull’omonimo libro d’arte del pittore svedese Simon Stålenhag.

Ispirato ai meravigliosi dipinti, Tales from the Loop narra delle avventure sconvolgenti delle persone che vivono sopra il Loop, una macchina costruita con il fine di sbloccare ed esplorare i misteri dell’universo, rendendo possibili tutte le cose che in precedenza erano delegate solo alla fantascienza.

Il cast della serie

Tales from the Loop ha un cast di tutto rispetto, costituito da numerosi attori. Tra questi, spiccano sicuramente Jonathan Pryce nel ruolo di Russ, il celebre Alto Passero di Game Of Thrones e il Cardinale Bergoglio in The Two Popes;

Abby Ryder Fortson nel ruolo della giovane Loretta, nota per aver interpretato Cassie Lang nella saga di Ant-man; Rebecca Hall nel ruolo della Loretta adulta, la celebre attrice protagonista di Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen, Iroman 3 e The Prestige; e infine Tyler Barnhardt nel ruolo di Danny Jansson, già presente nel cast della serie tv di successo 13 reasons why.