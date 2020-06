Amazon Prime Video, le 5 novità di giugno 2020: sono imperdibili!

Amazon Prime Video arricchisce il suo catalogo con 5 particolari novità introdotte nel mese di giugno 2020, scopriamo quali

Vediamo insieme quali sono i film inseriti nel mese di giugno 2020 su Amazon Prime Video!

Nuovi arrivi su Amazon Prime Video

Nel mese do giugno 2020, Amazon Prime Video arricchisce la propria offerta con film classici, avvincenti revenge-movie di frontiera, opere drammatiche, poliziesche d’ambientazione esotica e film gialli.

Da poco disponibili nel catalogo di Amazon Prime Video, L’orgoglio degli Amberson di Orson Welles, Sweetwater – Dolce vendetta, Polytechnique, Goldstone – Dove i mondi si scontrano e Cena con delitto – Knives Out.

I nuovi film di Prime Video

L’orgoglio degli Amberson

Il film racconta di George Amberson, l’ultimo rampollo di una nobile famiglia, che si innamora della figlia di Eugene Morgan. Il protagonista scoprirà che Eugene e sua madre erano stati amanti in gioventù… Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Booth Tarkington e approfondisce una saga familiare ambientata agli inizi del 1900. Nel cast vi sono Joseph Cotten, Anne Baxter e Agnes Moorehead.

Sweetwater – Dolce vendetta

In una cittadina ai confini col Messico, un folle predicatore è al comando di una setta di banditi e fanatici. Sarah e Miguel, una giovane coppia di sposi, sognano di rendere coltivabile una zona e finiscono per scontrarsi col crudele despota… Si tratta di un western diretto dai gemelli Miller. Una revenge-story che vede nel cast January Jones, Ed Harris e Jason Isaacs.

Polytechnique

6 dicembre 1989, Montreal, École Polytechnique. Un ragazzo armato di fucile fa irruzione nell’istituto, per uccidere le studentesse, in modo da contrastare il femminismo… Denis Villeneuve mette in scena il massacro del Politecnico di Montréal. Girato in un magnifico bianco e nero, il film vede nel cast Karine Vanasse, Évelyne Brochu e Pierre-Yves Cardinal.

Goldstone – Dove i mondi si scontrano

Il detective indigeno Jay Swan indaga sulla scomparsa di una ragazza asiatica. Si recherà a Goldstone, paesino minerario dove si sono perse le tracce della giovane. Il sospetto è che sia circondato dal malaffare e che qualcuno voglia chiudere un occhio… Si tratta del sequel di Mystery Road, tra il genere western e il drammatico.

Cena con delitto – Knives Out

Lo scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey viene misteriosamente ritrovato morto nella sua tenuta. Il detective Benoit Blanc dovrà indagare sull’omicidio e dovrà valutare tutte le possibili soluzioni… Diretto da Rian Johnson, il film è un omaggio ai gialli “alla Agatha Christie”.