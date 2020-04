Amazon Prime Video, evento in diretta e nuove uscite da non perdere!

Amazon Prime Video arricchisce il proprio catalogo con un’offerta che prevede l’arrivo di 4 film e di una trasmissione evento in diretta mondiale

Scopriamo tutte le novità in arrivo su Amazon Prime Video!

Bombshell – La voce dello scandalo

Acclamato film, con protagoniste Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, è basato su fatti realmente accaduti. La pellicola racconta la storia delle donne che sono riuscite a spodestare l’uomo, che ha contribuito alla creazione del più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News. Bombshell arriverà su Prime Video il 17 aprile 2020 e non più nelle sale.

Cosa mi lasci di te

Cosa mi lasci di te è pellicola di genere romantico, basata sulla storia del musicista Jeremy Camp, che intraprende un viaggio d’amore e di forza. Il film arriverà su Amazon Prime Video venerdì 17 aprile 2020.

Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre

La pellicola è il sequel di Qua la zampa e seguirà le vicende di Bailey, che si trova nella sua nuova sistemazione e sta formando nuovi legami con le persone attorno a lui. Il film arriverà su Prime Video venerdì 24 aprile 2020..

Il principe dimenticato

Il quarto film in arrivo sulla piattaforma streaming a pagamento è Il principe dimenticato, con protagonista l’attore Omar Sy, già protagonista di Quasi Amici. Il personaggio interpretato sarà quello di Djibi, un padre single, la cui vita è incentrata completamente sulla figlia di 8 anni.

One World: Together At Home

Sulla piattaforma di Amazon Prime Video arriverà anche il programma evento intitolato One World: Together At Home. Si tratta di un evento pensato per questo momento di lockdown mondiale: Global Citizen e la OMS hanno annunciato l’arrivo del prodotto, previsto in diretta dalle ore 02:00 di domenica 19 aprile 2020.

All’iniziativa collaborano Lady Gaga, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, Andrea Bocelli, Elton John, J Balvin, John Legend, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, David Beckham, Paul McCartney e Stevie Wonder.