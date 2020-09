Amazon Buono 12 euro GRATIS: come ottenerlo subito

Amazon regala Bonus regalo da 12€ ai suoi clienti fino al 30 settembre: scopri come utilizzarlo subito. Tutto quello che devi sapere.

Amazon fa uno splendido regalo ai suoi clienti nel mese di settembre 2020: un Buono Amazon da 12 euro gratis.

Sai se potrai usufruirne anche tu? Scopri subito se e come poterlo utilizzare subito prima che scada.

Ecco tutto quello che devi sapere sul Buono da 12 euro.

Amazon, Buono regalo da 12 € gratis

Amazon spesso fa delle convenienti promozioni e dà la possibilità ai suoi affiliati utenti di utilizzare comodi sconti e bonus per acquistare sul suo sito.

Nel mese di settembre il colosso del web ha deciso di regalare ai suoi clienti un Bonus del valore di 12 euro in maniera completamente gratuita.

Ci sono però delle precisazioni da fare in merito perché non è destinato a tutti: scopri se e come poterne usufruire.

Tutto quello che devi fare per usarlo

Il bonus gratuito che Amazon fornisce ai suoi clienti fino al 30 settembre è un’ottima notizia in vista della ripresa della scuola, del ritorno dalle vacanze e anche degli ultimi saldi.

Non è destinato a tutti però, solo ed esclusivamente i proprietari di una VISA (utilizzata per pagare su Amazon) potranno usufruirne.

L’offerta scadrà il 30 settembre e per approfittarne subito dovrete possedere una carta prepagata o di credito appartenente al circuito VISA con un saldo minimo di 100 euro.

Grazie alla pagine ufficiale del sito web potrete accedere alla promozione in questo modo:

Accedete alla pagina web esclusivamente dedicata alla promozione in questione (bonus 12 € settembre) Premete il bottone giallo Ricarica Ora Sarete reindirizzati sulla pagina in cui dovrete selezionare l’importo da ricaricare. Selezionate la cifra 100 euro e otterrete uno sconto di 12 € al prossimo acquisto.

Ci sono delle restrizioni imposte per l’utilizzo di questo bonus.

Potete usarlo per acquistare prodotti che vengono venduti e spediti soltanto da Amazon.

Il bonus perciò non vale per tutti gli articoli di altri rivenditori e sono ovviamente esclusi tutti i Warehouse Deals di Amazon, le riviste, i libri e gli e-book, i prodotti e gli acquisti digitali come musica e film.

Non potrete acquistare altri buoni sfruttando questo buono da 12€ e non è cumulabile con altri sconti.

Non può essere condiviso da più account, utilizzarlo separatamente per più acquisti oppure per più di una volta.

Se avete già beneficiato di altri bonus Amazon nell’ultimo trimestre purtroppo sarete impossibilitati ad utilizzare questo bonus da 12€.