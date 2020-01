Amazon, 300 nuovi posti di lavoro in Italia per l’apertura di un...

Un nuovo centro di distribuzione di Amazon aprirà in Italia dando lavoro ad oltre 300 persone. Stavolta, la multinazionale statunitense ha scelto la Liguria.

Amazon ha scelto Genova per la sua nuova apertura prevista tra settembre ed ottobre. I lavori inizieranno il prossimo mese.

Un nuovo polo logistico Amazon in Italia

Amazon è l’azienda americana leader dello shopping online nata nel 1994 a Seattle. Il suo fondatore Jeff Bezos ha deciso di investire anche in Italia con diversi poli logistici. Il prossimo sarà aperto in Liguria, precisamente a Genova e, si prevede, darà lavoro ad oltre 300 risorse. A riportare la notizia anche Primocanale che ha anche precisato l’inizio dei lavori attorno al prossimo mese di febbraio. L’apertura definitiva del centro di distribuzione, invece, dovrebbe avvenire dopo l’estate.

Amazon ha già dei poli logistici presenti a: Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, Passo Cortese in provincia di Rieti, Vercelli e a Torrazza Piemonte (TO).

Offerta di lavoro per 300 persone

Il numero così alto di persone che Amazon ricerca per le aperture, tiene sicuramente conto anche dell’incremento delle vendite sotto il periodo natalizio. Le figure professionali più ricercate saranno sicuramente addetti al magazzino e al carico-scarico delle merci. Le candidature potranno essere inviate attraverso il sito ufficiale Amazon, nella sezione dedicata alle carriere ma, al momento, non sono ancora aperte le selezioni effettive.

La multinazionale è nota per assegnare ai propri lavoratori delle retribuzioni proporzionate al lavoro svolto e anche diversi benefit tra cui l’assicurazione sanitaria, la mensa aziendale e le azioni RSU (Restricted Stock Units) che potrebbero essere assegnate. Inoltre, non è esclusa la possibilità di fare carriera all’interno del gruppo.