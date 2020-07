Che fine ha fatto Amaurys Perez? Cosa fa oggi dopo L’Isola dei Famosi

Amaurys Perez è il famoso atleta che ha partecipato all’Isola Dei Famosi. Ma cosa sta facendo oggi? Scopriamo insieme.

Amaurys Perez è stato uno dei più celebri concorrenti de L’isola dei Famosi. Ormai non lo vediamo da un po’, ma attualmente cosa sta facendo questo campione di pallanuoto? Scopriamolo insieme.

Una piccola biografia

Amaurys Perez è arrivato nel 2004 in Italia è un famoso campione cubano di pallanuoto, dove si è dedicato completamente allo sport. Ha iniziato a giocare in Spagna, ma la sua carriera è decollata a Cosenza tra il 2004 a 2007. Mentre si trovava in Calabria ha conosciuto la sua futura moglie Angela Rende, un’insegnate calabrese.

Si spostò poi a Salerno, Nervi e poi a Posillipo. Dal 2012 è entrato a far parte della società Carpisa Yamamay Acquachiara. Nel 2011 ha anche vinto la medaglia d’argento per la World League mondiali. Mentre nel 2012 ha vinto l’argento olimpico a Londra ed il bronzo ad Almaty nella World League.

La carriera televisiva

Amaurys Perez è arrivato in televisione nel 2013, partecipando come concorrente alla trasmissione Ballando con le stelle, classificandosi al secondo posto. Da qui ha partecipato ad altri reality o giochi televisivi come Pechino Express 3, Ciao Darwin, Caduta libera.

L’Isola dei Famosi 13 lo ha fatto arrivare al successo, classificandosi al terzo posto di questo reality show. In un’intervista televisiva recente è tornato sulle sue scelte. Dice infatti che se potesse tornare indietro non parteciperebbe al reality.

Partecipare all’Isola dei Famosi l’ha fatto particolarmente soffrire, perché per tre mesi è stato costretto a sta lontano dalla propria famiglia, cosa che l’ha molto segnato. Per questo motivo se in futuro parteciperà ad altrui reality, ne parlerà con l moglie Angela.

Non preclude quindi la possibilità di proseguire la propria carriera in questo genere di programmi televisivi, ma lo farà solo se anche la moglie sarà concorde.