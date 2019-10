Amato D’Auria, tutte le curiosità su Vittorio di Un Posto al Sole: amori, carriera, vita privata

Chi è Amato D’Auria? Attore e giovane interprete di Vittorio Del Bue, soprannominato VickyBeef, nella soap Un Posto al Sole

Amato D’Auria è il giovanissimo attore che è entrato nel cast di Un Posto al Sole per interpretare VickyBeef. Scopriamone di più su di lui!

Chi è Amato D’Auria

Amato Alessandro D’Auria è l’interprete di VickyBeef, personaggio della soap opera Un posto al Sole. Si tratta di un ragazzo molto ribelle e con tanta voglia di condividere le sue avventure sul web tramite video. Vicky ha un carattere particolare ed è figlio di genitori separati, Assunta Salvetti (Daria D’Antonio) e Guido Del Bue (Germano Bellavia).

Amato D’Auria, classe ’99, nasce a Castellammare di Stabia, ma si trasferisce a Sant’Antonio Abate con la sua famiglia.

Grazie al film di Antonio Banderas, Zorro, Amato scopre la sua passione per la recitazione. A 7 anni entra a far parte del cast della soap opera italiana Un posto al sole, in cui ha sempre interpretato Vittorio come guest star, mentre nell’ultimo periodo in maniera fissa.

Consegue il diploma linguistico, dopo di che si iscrive all’Università di Architettura. In seguito cambia facoltà e si iscrive a Lettere Moderne.

Amori, curiosità e vita privata

Amato D’Auria è un attore molto discreto e riservato. Per questo, non si hanno moltissime informazioni sulla sua vita privata.

Ciò che si sa è che Amato abbia una forte passione per la musica; suona infatti vari strumenti, tra cui il pianoforte e la batteria, e infine adora l’hip-hop tra i generi del momento.

Ha un secondo nome, spesso non accreditato, che è Alessandro, che rende ancora più evidente la particolare allitterazione della “A” già presente.

Amato ha anche la passione per la lettura, infatti nel tempo libero è un avido lettore. Non è un ragazzo molto social, infatti non ha Instagram, mentre possiede Facebook, ma lo usa solo a scopi privati.