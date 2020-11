AmaSanremo anticipazioni 5 novembre: concorrenti, ospiti e tutte le novità

Scopriamo insieme cosa accadrà nel prossimo appuntamento della trasmissione di Rai 1, che decreterà i concorrenti delle nuove proposte di Sanremo 2021.

Vediamo chi saranno gli ospiti e i concorrenti di questa seconda puntata di AmaSanremo, trasmissione condotta su Rai 1 da Amadeus.

Anticipazioni AmaSanremo: i concorrenti in gara

Giovedì, 5 novembre 2020, in seconda serata, alle ore 22.45 su Rai 1 e su Rai Radio2, andrà in onda il secondo appuntamento con la trasmissione AmaSanremo.

Il programma, condotto da Amadeus, servirà a decretare chi saranno i cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2021 nella categoria delle Nuove proposte.

Questa sera, a sfidarsi saranno Scrima, Greta Zuccoli, Le Larve e Thomas Cheval. I 4 artisti si impegneranno per ottenere i due posti che consentiranno loro di accedere direttamente alla finale del 17 dicembre 2020, che si svolgerà a Sanremo.

Anticipazioni AmaSanremo: ospiti e novità

Il format prevede che gli artisti in gara vengano giudicati da una giuria composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù.

Il loro voto non sarà però l’unico a stabilire chi saranno i due concorrenti a continuare il loro percorso. Il loro giudizio, infatti, sarà sommato a quello del televoto e della commissione musicale.

Già nella scorsa puntata, il verdetto è stato completamente ribaltato dal pubblico a casa, che ha espresso un parere molto diverso da quello della giuria in studio.

Anche in questa seconda puntata, al pubblico a casa verrà data voce attraverso Ema Stokholma, che prenderà in considerazione l’opinione del pubblico di Rai Radio2.

Ospite eccezionale della serata sarà Rocco Hunt, il cantante e rapper che è riuscito a trionfare nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2014.

Per scoprire cos’altro accadrà ad AmaSanremo, non rimane che sintonizzarsi in seconda serata su Rai 1, subito dopo la puntata di Doc – Nelle tue mani.