Amanda Tosi spinta in mare dal fidanzato, parla l’uomo che l’ha salvata: “L’ho presa mentre affogava”

Il racconto del buttafuori che si è tuffato in mare per salvare Amanda Tosi, la ragazza spinta in acqua dal fidanzato al culmine di una lite.

Le condizioni di Amanda Tosi. Gennaro Maresca è ora accusato di tentato omicidio e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la convalida del fermo.

La tragedia sul lungomare di Napoli

Era lo scorso martedì sera quando Amanda Tosi, 22enne di Caserta, è stata spinta nel mare di Nisida dal fidanzato, Gennaro Maresca.

Come riferisce anche Il Mattino, la ragazza è ricoverata nel Reparto di Rianimazione del II Policlinico di Napoli in prognosi riservata. Nelle prossime ore, visto il miglioramento delle sue condizioni, la ventilazione assistita potrebbe essere interrotta.

Il fidanzato è ora accusato di tentato omicidio e già in mattinata dovrebbe arrivare la convalida del fermo.

Tra i testimoni di quella drammatica serata c’è anche Damiano Preni, il buttafuori 28enne che, senza un attimo di esitazione, si è tuffato a mare per salvare la giovane.

Il racconto del buttafuori

In una lunga intervista al Mattino, il 28enne ha raccontato quegli attimi concitati, quando la giovane è stata spinta in acqua dal fidanzato.

È successo tutto all’improvviso. Mercoledì sera sorvegliavo l’ingresso del locale dove la coppia stava trascorrendo la serata fino a quando, presi da un litigio, sono usciti in strada. Per la mia professione sono abituato a prestare attenzione e tenevo d’occhio i due ragazzi perché gridavano ed erano agitati. Nel frattempo controllavo gli ingressi e, a un certo punto, ho visto un gruppo di persone allontanarsi di corsa e ho sentito urlare “l’ha buttata giù”. Mi sono precipitato vicino al muretto dove la ragazza era caduta e l’ho vista in acqua, rivolta a pancia in giù. Non ho pensato più a nulla, solo a tuffarmi e prenderla