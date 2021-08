La sorella di Tommaso Zorzi, ritiene che Amanda Knox scherzi sul caso di Meredith Kercher solo per riaccendere i riflettori su se stessa e non cadere nel dimenticatoio.

Le due hanno avuto una pesante litigata proprio su Twitter, dopo che Amanda Knox si è “permessa” di ironizzare sull’omicidio di Meredith Kercher.

Ma che cos’è successo esattamente? Amanda Knox su Twitter (non è la prima volta che accade) risponde ad un account facendo una battuta riguardo alla sua “esperienza” in Italia.

Lo scrittore Tim Urban, sul suo account, ha chiesto ai propri follower di raccontare una storia in 5 parole e la studentessa statunitense ha risposto “Indimenticabile vacanza all’estero in Italia”.

Qui Gaia Zorzi è intervenuta, scopriamo cosa si sono dette.

Gaia Zorzi ha scritto due parole ad Amanda, dicendo:

La giovane americana ha controbattuto:

A questo punto la sorella di Tommaso ha voluto precisare che fa ogni anno le stesse battute per non cadere nel dimenticatoio.

La sfida social fra le due è andata avanti per molto, ma si è conclusa con Amanda Knox che ha difeso per l’ultima volta il suo diritto a fare battute anche su un tema decisamente delicato.

Infine Gaia Zorzi ha scritto:

“Non ho giudicato un singolo tweet. Ho seguito a lungo la tua storia. Stai mettendo un sacco di sforzi nei tuoi tweet per supportare i tuoi progetti quando potresti semplicemente dire: “Questa battuta è stata un po’ esagerata”.

Amanda Knox ha replicato, rivelando:

Io difendo la mia battuta. Non era antipatica. E il tuo tentativo di mettermi in croce per aver cercato di sdrammatizzare l’evento più traumatico della mia vita è crudele.