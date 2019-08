Amanda Knox, “E’ costata 718mila dollari”: emergono le incredibili bugie sui soldi delle donazioni

Amanda Knox fa ancora parlare di sè. Dopo la lettera di smentita viene beccata a dire altre bugie.

Vediamo di cosa si tratta.

La lettera di Amanda Knox non placa le polemiche sui soldi chiesti. Quali altre bugie le hanno confutato?

Il mistero della donazione e il matrimonio fantasma

Amanda Knox non è nuova a misteri e polemiche, si sa.

La bella Americana, accusata inizialmente del delitto della povera Meredith Kercher a Perugia nel 2007 insieme al suo fidanzato di allora Raffaele Sollecito e a Rudy Guede, e poi assolta con formula piena, non ha smesso di infiammare le pagine dei giornali e l’opinione pubblica.

Bisogna anche ricordare che Amanda all’epoca del delitto era una giovane studentessa in un paese straniero,senza famiglia e conoscendo poco la lingua.

Anche la poca capacità di esprimersi dunque può aver contribuito a non farla comprendere appieno dalle persone e farla considerare frivola e bugiarda anche una volta assolta insieme a Sollecito e tornata alla sua vita di sempre.

Ultimamente è ritornata in Italia accompagnata dal fidanzato Christopher Robinson per partecipare al Festival della Giustizia Penale di Modena e le polemiche si sono riaperte.

A quanto rivelato da OGGI i due americani avrebbero lanciato una raccolta fondi via web per affrontare le spese del loro futuro matrimonio.

Ma ciò sarebbe una menzogna perchè risulterebbero già sposati dal 2018.

Amanda non accetta le accuse e manda in risposta una lettera infuocata in cui spiega che lei e Christopher avrebbero “solo” presentato le carte per essere legalmente sposati ma che le celebrazioni devono ancora avvenire.

Ma i misteri e le contraddizioni non finiscono qui .

Amanda Knox: problemi economici e spese folli

Il settimanale non ci sta e nel numero successivo smonta le contraddizioni della Knox affermate nella lettera.

Amanda Knox avrebbe infatti confermato nella lettera di essere senza soldi a causa delle spese sostenute per venire il Italia, invitata a Modena.

Secondo la Knox le avrebbero rimborsato soltanto un quarto delle spese da lei e fidanzato-marito sostenute ma la smentita è secca ed immediata:

“E’ STATA TRATTATA COME TUTTI GLI ALTRI”

Affermano Guido Sola Presidente della Camera Penale di Modena e l’avvocato Gianpaolo Roncisvalle.

“LE ABBIAMO PAGATO L’ALBERGO E IL COSTO DEL BIGLIETTO A//R DEL COSTO DI 2000 DOLLARI”

Da quello che si legge su OGGI la Knox però non avrebbe gradito il posto in classe Economy e invece avrebbe volato in Business class spendendo logicamente molto di più.

Ma le spese folli dei coniugi Robinsons non finirebbero qui : sempre il settimanale rivela che i due avrebbero acquistato insieme ad un’altra coppia una enorme e lussuosa villa di vacanze immersa nella natura a Seattle.

Come risulta dall’atto di proprietà le due coppie avrebbero speso in totale la bellezza di 718 mila dollari.

Non si capisce quindi, conclude l’inchiesta di OGGI, come la partecipazione al Festival della Giustizia possa essere l’unica causa dei problemi economici per i quali la Knox avrebbe chiesto donazioni, come da lei affermato nella lettera.