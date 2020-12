Amadeus, spunta la verità sulla malattia: ‘Una lotta tra la vita e la morte’

Il conduttore de I Soliti Ignoti ha concesso un’intervista al settimanale Oggi. Il dramma privato di Amadeus: ‘La mia lotta tra la vita e la morte’.

Amadeus pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani è tra i conduttori più amati e seguiti dal pubblico italiano.

Di recente, il presentatore emiliano ha parlato a cuore aperto al Settimanale Oggi, rivelando ai suoi lettori il suo dramma privato.

Il conduttore de I Soliti Ignoti rompe il silenzio sulla sua malattia e sulla sua ‘lotta tra la vita e la morte’.

Ecco tutti i dettagli rivelati alla rivista di Umberto Brindani.

La lotta di Amadeus

Sempre ironico e sul pezzo, il pubblico non riesce ad immaginare che Amadeus nasconda delle sofferenze. Sofferenze di cui il presentatore ha voluto condividere con i suoi ammiratori, parlando a cuore aperto della sua lotta contro una grave malattia.

Amadeus al proposito ha rivelato che alla tenera età di 7 anni ha sofferto di una grave patologia ai reni, una nefrite, che l’ha costretto a lunghi mesi di ricovero:

‘Ho lottato tra la vita e la morte’

ha rivelato alla rivista, per poi raccontare di aver sofferto per lungo tempo, ma in età adulta di depressione, un periodo durante il quale ha avuto modo di riflettere sulla sfera professionale:

‘Per due o tre anni sono precipitato. Lì ti accorgi come magari sei mesi prima ti proponevano per fare prime serate e sei addirittura in lizza per poter fare Sanremo’

e ancora:

‘e sei mesi dopo non ti chiama più nessuno nemmeno per fare la sagra della salsiccia’

ha dichiarato alla celebre rivista.

Il conduttore alle redini del Festival di Sanremo

Come è noto, il prossimo febbraio 2021, il Festival di Sanremo vedrà per la sua 71esima edizione, nuovamente l’incredibile sodalizio artistico tra Amadeus e il comico siciliano, Rosario Fiorello.

Quest’anno rivela il conduttore emiliano saranno 26 le canzoni in gara, due in più rispetto alle precedenti edizioni. Un’edizione molto speciale all’insegna della ‘rinascita’:

‘Sono due in più, proprio per il desiderio di dimostrare che questa sarà la rinascita della musica’

ha concluso Amadeus lasciando nei lettori una profonda curiosità di quel che sarà il prossimo Festival della Canzone italiana.