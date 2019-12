Amadeus, troppo stanco ‘Si scorda anche quello’: la moglie rivela le conseguenze dello stress

Il celebre conduttore Amadeus tesissimo per Sanremo 2020. Sua moglie Giovanna Civitillo intervistata dal settimanale Oggi fa a proposito un’inaspettata confessione privata

Amadeus è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Attualmente lo stiamo apprezzando a ‘I soliti Ignoti’ e molto presto lo vedremo invece alle redini dell’edizione 2020 del festival della canzone italiana che come ogni anno andrà in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo.

Il prossimo impegno del conduttore pare sia questione di una forte tensione. A parlarne la moglie Giovanna Civitillo in una recente intervista al settimanale Oggi.

Giovanna Civitillo, la confessione inaspettata su Amadeus

Giovanna Civitillo ex valletta de l’eredità nota per la sua ‘scossa’ si è prestata ad una lunga intervista per il settimanale Oggi, ove ha rivelato i dettagli della sua routine familiare.

La valletta partenopea spiega che sono momenti di grande tensione per il conduttore de I soliti Ignoti il quale il prossimo 4 Febbraio sarà sul Palco dell’Ariston per condurre il Festival della Canzone Italiana.

Amadeus sarebbe talmente teso da dimenticare anche di mangiare:

‘Che raccomandazioni gli do? Gli dico di mangiare! È così preso, tra la preparazione del Festival e i soliti ignoti, che si scorda pure di nutrirsi’

Poi aggiunge spiegando che certe volte è difficile parlargli e sono costretti a levargli gli auricolari per poter interagire con lui con i quali vive già una relazione a distanza a causa del lavoro:

‘Non ci dorme la notte. Sta sempre con le cuffiette, ascolta e riascolta le canzoni da selezionare’

Giovanna Civitillo e il Festival: ‘Ho già chiesto vestiti comodi’

La valletta rivela che sarà presente al. Festival un po’ in platea un po’ dietro le quinte per supportare Amadeus in un incarico così importante. Per questo avrebbe richiesto già degli abiti comodi ad hoc:

‘Un po’ dietro le quinte, un po’ in platea, mi muoverò tanto perché sarò talmente agitata’

E ancora:

‘Ho già chiesto vestiti comodi’

Conclude anticipando che dopo il festival godranno di una vacanza di famiglia.