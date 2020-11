La temutissima sorvegliante de Il Collegio non sopporta i ragazzi capricciosi e per questo anche il figlio di Amadeus è stato richiamato.

José Alberto, figlio di Amadeus e Giovanna è stato minacciato dalla sorvegliante de Il Collegio.

Il bambino, classe 2009, ha ricevuto un messaggio dalla minacciosa donna che, in un video pubblicato su Instagram, si è rivolta al ragazzino.

Che cosa gli avrà detto la donna? Se volete scoprirlo, non vi resta che continuare a leggere l’articolo.

Amadeus, il figlio minacciato dalla sorvegliante de Il Collegio

La sorvegliante de Il Collegio ha inviato un messaggio al figlio di Amadeus e Giovanna.

La temibile donna del reality targato Rai ha rivolto specifiche parole a José Alberto, figlio del noto conduttore. Perché si è rivolta a lui?

Il videomessaggio è stato pubblicato proprio dall’account ufficiale di mamma e papà. Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)



“Tu invece ti rendi utile? Guarda che se non righi dritto io lo vengo a sapere”.

Un monito ben chiaro per il figlio della coppia che viene invitato, con poche e semplici parole, a rigare dritto, proprio dalla temutissima sorvegliante.

Amadeus e Giovanna, l’omaggio a José Mourinho

Il figlio di Amadeus si chiama José in omaggio a José Mourinho, uno dei mister più amati della storia del calcio.

Il presentatore della Rai e il noto personaggio sportivo, infatti, ebbero modo di conoscersi su un volo diretto in Portogallo e, quindi, Amadeus pensò di porgergli omaggio, dando il suo nome al figlio.

D’altronde, Amadeus è un grande fan dell’Inter, pertanto era prevedibile che potesse pensare di fare un omaggio a uno dei maggiori esponenti del club nerazzurro.

Chissà se suo figlio José Alberto terra in mente le parole della sorvegliante o se preferirà agire per come sente e come crede. D’altronde, è solo un bambino e l’amore di mamma e papà.