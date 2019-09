Amadeus ‘A Sanremo grazie a noi’: Striscia La notizia svela tutto, le parole di Antonio Ricci sul presentatore

Amadeus è un grande presentatore ma pare che non tutti la pensino così: Antonio Ricci avrebbe fatto delle rivelazioni su di lui in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto

La stilettata pubblica di Antonio Ricci ad Amadeus riguardo Sanremo. Il conduttore replicherà alle accuse?

Amadeus attaccato da Antonio Ricci

Settembre è mese di fermento anche per il mondo della tv.

Nuovi programmi nel palinsesto, presentatori e personaggi tv che si confermano o che lasciano..

Non è strano dunque che vi sia grande attesa anche per uno dei programmi di punta di Canale 5, lo storico Striscia la Notizia in partenza lunedì 23 settembre.

Antonio Ricci il regista del fortunato format che ormai da anni è protagonista della fascia post Tg5 ha partecipato nei giorni scorsi ad una conferenza di presentazione della nuova stagione che vedrà come presentatori alla partenza la collaudata coppia Michelle Hunziker ed Ezio Greggio.

Ricci con i giornalisti si è soffermato a parlare oltre che del programma anche di Amadeus, presentatore questo anno del Festival di Sanremo rilasciando alcune misteriose affermazioni.

Il regista ha affermato in modo sibillino:

“Se conduce Sanremo è merito nostro.”

E poi ha spiegato che la presenza del Gabibbo sul palco di Sanremo dovrebbe essere d’obbligo:

“La produzione di Amadeus gratificherà il Gabibbo con un’ospitata nella serata finale”

Ricci conclude ironicamente

“Questo ce lo deve Amadeus visto tutti i piaceri che gli abbiamo fatto lo scorso anno”

Il regista si riferisce chiaramente ai molti servizi che Striscia dedica ogni ai vari personaggi tv, in questo caso lo scorso anno ad Amadeus, che anche se satirici e simpatici contribuiscono a dare grande visibililtà a chi ne è protagonista.

Un anno pieno di soddisfazioni per Amadeus

Il presentatore 57 enne Amadeus è uno dei volti più noti della tv e il bagaglio di programmi condotti con successo è davvero lungo quindi non paiono molto calzanti le affermazioni di Ricci.

L’ultimo anno in particolare è stato per Amdeus molto pieno di impegni e soddisfazioni sia professionali che personali.

Oltre alla conduzione di Ora o mai più fortunato format di Rai1 e I Soliti Ignoti, il nostro “Ama”è stato anche voluto alla guida del 70′ Festival della Canzone di Sanremo.

Anche nella vita privata per Amadeus questo è stato un anno molto fortunato: questa estate si è celebrato il tanto atteso matrimonio religioso con l’amata Giovanna Civitillo e i due hanno ricevuto la bella notizia che il figlio Josè Alberto Sebastiani è entrato nei pulcini dell’Inter, grande passione sia sua che del papà.

Il conduttore ha già annunciato anche per il prossimo anno grandi eventi e novità a partire proprio da Sanremo che sarà un grande spettacolo, con la partecipazione dei suoi storici amici: Jovanotti e Fiorello ed immaginiamo ci sarà da divertirsi.

In questa ottica allora la presenza del Gabibbo non stonerebbe e sarebbe un’ospitata simpatica e gradita al pubblico, al di là della polemica col regista di Striscia la Notizia.