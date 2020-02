Amadeus, chi sono i figli e la moglie del Direttore Artistico di Sanremo 2020

Chi è Amadeus, il celebre conduttore Rai, ora direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio

Scopriamo tutti i segreti di Amadeus, dagli inizi della carriera del conduttore fino ad arrivare alla conduzione di Sanremo, per passare alla sua vita privata con la moglie e i figli.

Chi è Amadeus

Amadeus, il cui nome completo è Amedeo Umberto Rita Sebastiani, nasce a Ravenna il 14 settembre del 1962.

Trasferitosi a Verona, coltiva la passione per l’equitazione, e, dopo la scuola dell’obbligo, lavora tra bar e discoteche, dove esercita la professione di disc jokey. Presta anche servizio militare a San Giorgio a Cremano.

Esordisce nel mondo delle radio a Radio Verona, dopo di che si propone all’Arena a Claudio Cecchetto. Al debutto su radio Deejay veste i panni del disc jokey, dove conosce Fiorello e Jovanotti.

Dal 1995 è tra gli speaker di punta di Radio Capital, dove incontra Gerry Scotti. Esordisce poi in Rai come conduttore, dove raccoglie discreti successi. Anche a Mediaset raggiunge una discreta notorietà.

Nel 1999 torna in Rai, dove colleziona record di ascolti e dove rimane fino al 2006, per poi passare fino a Mediaset, dove rimane fino al 2008, dopo di che torna in Rai, dov’è tutt’ora.

Nella stagione 2018-2019 continua a condurre I soliti ignoti, Stasera tutto è possibile, L’Anno che verrà e Ora o mai più. Nel 2020 è il direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Chi sono la moglie e i figli del conduttore?

Nel 1993 il presentatore convola a nozze con Marisa di Martino, con cui si separa nel 2007.

Nel 2002 conosce Giovanna Civitillo, professoressa de L’Eredità che fa parte del cast del programma quiz come ballerina, dando vita alla celebre “scossa”. I due iniziano una relazione nel 2003.

Amadeus ha due figli. La primogenita è Alice Sebastiani, nata nel 1998 dalla relazione con Marisa di Martino. La bellissima 22enne sogna di lavorare nel mondo della moda. Si è infine laureata con lode in Fashion Business, presso il prestigioso Istituto Maragoni di Milano, ha vissuto a Londra e ama viaggiare.

Il secondogenito di Amadeus è Josè, nato il 19 gennaio del 2009 dalla relazione con Giovanna Civitillo.