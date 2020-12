Amadeus, il bellissimo regalo di Natale della moglie Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo ha voluto celebrare il Natale con un regalo che ha sicuramente emozionato tantissimo il marito Amadeus.

La coppia più chiacchierata del momento continua a far parlare di sé. Amadeus ha ricevuto, poche ore fa, un regalo da parte di Giovanna Civitillo che ha fatto subito il giro del web.

Un boom di like per il post della napoletana che ha fatto completamente cadere ai suoi piedi il conduttore presto sul palco di Sanremo.

Amadeus, il Natale ha un sapore speciale con Giovanna

La famiglia di Amadeus è più unita che mai. Con Giovanna Civitello l’amore è fresco e intenso come quando i due si conobbero all’Eredità. Al tempo, infatti, il conduttore aveva già una moglie e una figlia ma il suo matrimonio era sull’orlo del precipizio.

Per fortuna Amadeo Sebastiani ha incontrato, grazie al celebre game-show di Rai 1, Govanna di cui si è innamorato perdutamente. Dalla napoletana è nato anche un bellissimo bimbo, Josè. Il loro matrimonio solidissimo dura ormai da 17 anni.

Oggi la prima figlia è una donna di 27 anni e vive all’estero ma quando può torna in Italia per stare con la sua famiglia allargata. Un esempio per molte famiglie italiane quella del conduttore. Giovanna ha pensato per il marito un regalo davvero speciale.

Giovanna: una dedica romantica per il marito

Su instagram la coppia condivide un profilo unico dove raccolgono commenti e like da i fan che li seguono con calore. Il loro amore è nato in un periodo di transizione per il conduttore che al tempo non avrebbe mai pensato di trovare l’amore:

“Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative. Usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”

Nel 2009 si sono sposati e il loro bel bambino oggi ha 11 anni. Era doveroso quindi un regalo speciale per festeggiare il Natale:

“Come ogni Natale… sei Tu il regalo mio più grande!”

Un bellissimo messaggio che sicuramente il presentatore porterà nel cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)



Presto il presentatore de I soliti ignori sarà impegnatissimo con Sanremo e noi speriamo di vedere Giovanna vestire di nuovo il ruolo dello scorso anno che purtroppo le causò un bel po’ di polemiche.