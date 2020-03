Danni per il Coronavirus, Amadeus ’48 ore di difficoltà’: rischi seri per I Soliti Ignoti, lo show rischia di saltare

Danni per il Coronavirus, Amadeus ’48 ore di difficoltà’: rischi seri per...

L’arrivo del Coronavirus sta mettendo in allerta e in ginocchio l’Italia nelle ultime Settimane. Problemi a I soliti Ignoti condotto da Amadeus. Ecco cosa è accaduto

i Soliti Ignoti è uno dei format più seguiti e amati nella fascia pre-serale dai fedelissimi spettatori Rai.

Condotto da Amadeus che abbiamo visto qualche settimana fa alle prese con il Festival di Sanremo che è stato un grande successo, ha risentito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Coronavirus, che ha messo in allerta l’intera penisola.

Ma cosa è successo? Scopriamone tutti i dettagli.

I Soliti Ignoti: ‘Abbiamo avuto difficoltà’

Nello specifico secondo quanto rivelato dal Direttore Stefano Coletta così come riportato dalla celebre testata ‘La Repubblica’, ci sarebbero state delle difficoltà in merito alla presenza degli Ignoti selezionati e provenienti dalle regioni del Nord Italia, i quali data la quarantena hanno rinunciato alla partecipazione al programma:

Abbiamo avuto 48 ore di difficoltà. Ora è tutto a posto’

La produzione del programma ha così dovuto rendere note le difficoltà nel reperire nuovi candidati, pur avallando la possibilità di reperire concorrenti anche solo dal centro Italia e al punto di ipotizzare anche una sospesione seppur temporanea del programma condotto da Amadeus.

I soliti Ignoti sospeso? Le parole di Stefano Coletta

L’ipotesi di sospensione del Format, spiega il Direttore a Repubblica avrebbe avuto delle consistenti ripercussioni economiche contando oltre 6 milioni di telespettatori. Così la Rai, per evitare di sospendere il programma, ha deciso momentaneamente di mandare in onda alcune puntate di ‘riserva’ registrate appunto in caso di particolari evenienza.

Il prossimo 14 Marzo come è noto è prevista una puntata prime-time de I Soliti Ignoti, la quale andrà comunque in onda ha assicurato Stefano Coletta, ma verrà chiusa anticipatamente alle ore 22, non avendo a disposizione tanti ignoti tali da poter costituire una puntata maggiormente articolata.

Infine dall’intervista si evince che, durante le registrazioni il pubblico continuerò ad essere presente, previa però presentazione di autocertificazione secondo cui la persona in essere dichiara di non essere stata in nessuna delle zone a rischio, ciò al fine di salvaguardare la salute degli spettatori.