Amadeus, problemi agli occhi ‘Non riesco più a distinguerli’: il conduttore confessa il suo problema

Amadeus è stato scelto come conduttore del noto programma di Rai Uno Sanremo, solo adesso però confessa il suo problema

Il conduttore de I soliti ignoti, Amadeus, ha voluto raccontarsi a 360° in un’intervista lasciata al magazine DiPiùTv. Durante la intervista, il prossimo conduttore di Sanremo ha confessato di avere dei problemi agli occhi.

Amadeus, problemi alla vista per il conduttore

Per rivedere Amadeus in Tv dovremmo aspettare il 16 settembre: questa la data in cui inizierà l’edizione 2019/2020 di Soliti Ignoti-Il ritorno. La trasmissione è entrata nel cuore degli italiani che si divertono ad indovinare, insieme i concorrenti, le identità delle persone. In molti hanno notato che negli ultimi anni, il conduttore veste sempre in un certo modo, elegante, ma con i colori piuttosto monotoni.

Il presentatore Rai che di recente ha compiuto gli anni, spiega finalmente il motivo di questa scelta, svelando un problema alla vista:

In televisione indosso sempre abiti blu perché non posso distinguere i colori […] Ho solo camicie nere e bianche: sono questi i colori che so riconoscere. Per me sono una sicurezza: così so che non sbaglio gli abbinamenti…

Per fortuna nulla di serio. Il presentatore però porta sempre nel cuore i programmi che gli hanno permesso di farsi conoscere. Su Stasera tutto è possibile, che quest’anno sarà condotto da Stefano De Martino, ha dichiarato:

“Mi dispiace averlo lasciato, ma l’ho fatto perchè credo di aver dato al programma tutto ciò che potevo dare”.

Dopo Ora o mai più il successo con Sanremo

Anche Ora o mai più ha dato tanto alla Rai e lui conserva questo programma nel cuore. Su questo programma ha rivelato:

Credo e spero che si rifarà. Le prime due edizioni sono andate molto bene, perciò mi piacerebbe condurre anche la terza.

Negli ultimi tempi circolava la notizia secondo la quale, in giuria, potrebbe arrivare la bella, brava e simpatica Iva Zanicchi, ovviamente anche come coach. Amadeus non si esprime in merito, ma rivela su Sanremo 2020:

“Sto lavorando al regolamento e alla scelta delle canzoni”

Per il presentatore lavorare sul palco più famoso di Italia è un vero sogno:

Sognavo di salire sul palco dell’Ariston come padrone di casa da quando ero bambino!

Possiamo dire che negli anni ha altamente meritato questa posizione.