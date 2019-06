Amadeus è uno dei conduttori più amati della Rai. A Reazione a Catena si sente la sua assenza, lontano dalla Tv però si dedica a tanti impegni

Un conduttore come Amadeus è più unico che raro. A Reazione a Catena manca, anche se ci ha tenuto compagnia per tante serate con I soliti Ignoti, un programma condotto da grandi personalità del mondo della televisione, tra cui anche il suo collega e amico Fabrizio Frizzi. I due erano molto legati, indimenticabile la sua complicità a Tale Quale Show con il compianto conduttore dal cuore grande. Anche Amadeus però, in fatto di generosità, non è da meno.

Amadeus in Ospedale a Roma, il post commovente

Il conduttore di I soliti Ignoti e Ora o mai più, torna a far parlare di sé per la sua visita al Bambin Gesù di Roma. I più piccoli hanno bisogno di vedere un sorriso amico e Amadeus, con la sua innata allegria lo porta volentieri. Il presentatore ha voluto condividere sui social la sua breve ma bellissima esperienza con i piccoli pazienti della struttura romana.

I bambini, infatti, hanno preparato per lui un bellissimo benvenuto: un disegno che non ha bisogno di parole. Rappresenta in toto il conduttore: naso pronunciato, occhi sinceri e sorriso contagioso.

Un bellissimo disegno per Amadeus

Il conduttore ha ricevuto così un regalo: un bellissimo disegno. I bambini si sono impegnati davvero tanto. Per una persona speciale, un disegno speciale. Un papà di uno dei bambini che ha fatto il disegno ha voluto ringraziare personalmente Amadeus e il suo contributo definendo un bel diversivo per i bambini che purtroppo sono costretti, per le cure a passare molte ore in ospedale, a differenza degli altri coetanei che possono vivere la vita liberamente.

Il presentatore ancora una volta ha dimostrato la sua sensibilità: proprio questa riesce a conquistare tutti i telespettatori che proprio non riescono a fare a meno dei suoi programmi.