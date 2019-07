Amadeus ‘Si è operato al cuore’: il conduttore svela il dramma vissuto a pochi giorni dalle nozze

Amadeus ha finalmente coronato il sogno di sposare la sua Giovanna mamma del piccolo Josè, ma un evento l’ha segnato nel profondo

Il noto conduttore televisivo Amadeus ha deciso di rinnovare le promesse e sposarsi di per la secondo volta con la moglie Giovanna Civitillo. I due hanno poi condiviso con i lettori di Oggi delle immagini e dei momenti inediti.

Il matrimonio-bis di Amadeus e Giovanna Civitillo

Il simpaticissimo ed amato conduttore tv Amadeus ha detto nuovamente ”si” alla sua Giovanna Civitillo, rinnovando così le loro promesse.

Amadeus e Giovanna hanno scelto come luogo dove celebrare la cerimonia la chiesa Sant’Anna al Vaticano. I sposi hanno optato per una decorazione molto semplice, scegliendo delle calle bianche per adornare la chiesa.

La coppia si era già sposata 10 anni fa a Monferrato con una cerimonia civile, ma questa volta hanno detto il loro per ”sempre” in un luogo sacro, giurandosi nuovamente amore.

Le nozze sono state officiate da monsignor Andrea Ripa e don Santino Spartà, proprio quest’ultimo si è commosso più di una volta durante la cerimonia, visibilmente emozionato. E’ stato proprio don Santino infatti, che ha insistito affinchè si sposassero con un rito ecclesiastico.

Il servizio di Oggi e le dichiarazioni di Amadeus

L’unico settimanale ad essere presente in questa cerimonia così intima, è stato Oggi che ha raccontato ogni dettaglio di quella cerimonia.

La celebrazione è stata molto intima e commovente ed, anche gli sposi erano visibilmente emozionati ma più affiatati che mai!

Amadeus ha dichiarato alla rivista:

Ricorderemo questo giorno per tutta la nostra vita, sarà l’immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie

Raccontando anche la notte prima del matrimonio, in cui Giovanna ha pianto per l’emozione tutta la sera.

Il giornalista di Oggi ha ricordato però che il povero papà di Amadeus è stato costretto a subire un’operazione al cuore a pochi giorni dal grande giorno. Come sta oggi?

“Abbiamo avuto una grande paura, tanto che eravamo pronti a rinviare. Ma mi aveva promesso che non sarebbe mancato per niente al mondo: è uscito dall’ospedale tre giorni prima e mi ha commosso dicendomi che non ricordava un giorno in cui è stato così felice come quello delle mie nozze. L’ho rivisto ballare con mia madre, ha 81 anni e una tempra di altri tempi.

Un’immagine davvero bella che mostra l’unità e la complicità di una famiglia come quella di Amadeus, quella che sognano tutti e che purtroppo tocca a pochi.