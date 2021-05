Sanremo 2022, clamorosa decisione: Amadeus spiazza tutti

Una delle persone che ha esultato di più per la vittoria dell’Eurovision Song Contest di Maneskin è senza dubbio Amadeus, il gruppo in cui lui ha creduto sin dall’inizio e che ha premiato nell’ultimo Festival di Sanremo.

Una conferma della sua scelta nel volerli ad uno dei Festival più ambiti dai cantanti. Proprio in queste ultime ore sta circolando sul web l’ipotesi che a condurre la kermesse del prossimo anno sia di nuovo lui. Ma si tratta solo di voci? Il conduttore fa chiarezza.

A quanto pare, il conduttore de I Soliti ignoti, Amadeus, non ha alcuna intenzione di ritornare sul palco di Sanremo. È lui stesso ad eliminare ogni gossip su quest’eventualità. Al Messaggero ha confessato:

“Sono felicissimo per la band, ma non se ne parla. Il Festival mi auguro di poterlo condurre ancora, se la Rai lo vorrà. Ma non nel 2022: Sanremo ha bisogno di energie particolari. Da gennaio a dicembre lavoro su tanti progetti non c’è solo Sanremo nella mia vita: la mole di lavoro comincia a essere importante”.