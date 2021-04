Amadeus, la moglie ‘incinta per la seconda volta’: Jonathan lancia il gossip

Amadeus potrebbe diventare papà per la 3 volta. A Detto Fatto Jonathan ha lanciato l’indiscrezione sulla moglie Giovanna Civitillo. Sullo spazio dedicato al look, si è acceso il gossip.

Le due amiche Alessia e Alessia dovevano cambiare e scambiarsi il proprio look con la supervisione di Giovanna e Jonathan. Ma l’ex gieffino però ha colto l’occasione per lanciare l’inciucio.

Mentre le due ragazze di Detto Fatto si spogliavano, è partito il gossip su Amadeus e Giovanna Civitillo. Jonathan ha precisano che “andava fuori dalla scaletta”, e ha sottolineato il pancino gonfio di Giovanna. La moglie di Amadeus per l’ex gieffino è molto gioiosa e radiosa negli ultimi tempi.

Anche il suo comportamento sembra più strano, più raggiante:

“Ma non è che sei in stato interessante e c’è un piccolo Amadeusino e ce lo vuoi dare in esclusiva a noi che siamo la tua famiglia?”.