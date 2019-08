Amadeus, la lieta notizia sul figlio ‘Dal pancione lo chiamo cosi’: una grandissima soddisfazione per il conduttore

Amadeus rivela una bellissima notizia che ha ricevuto da poco. Lui e la moglie felice per il figlio e il suo avvenire

Il conduttore Amadeus ha da poco ricevuto una bella notizia sul figlio che lo rende felice ed orgoglioso.

Scopriamo di cosa si tratta.

Amadeus, un’estate piena di soddisfazioni e novità

Il deejay, e conduttore di successo Amedeo Maria Rita Sebastiani è ormai da molti anni uno dei volti più amati tra i conduttori tv.

La sua presenza è stata fondamentale sia in Rai che in Mediaset al timone di trasmissioni popolari come Festivalbar, Buona Domenica, Il Quizzone e più recentemente Reazione a Catena e I soliti Ignoti, soltanto per citarne alcuni.

La carriera non è l’unica fonte di soddisfazioni però per lo showman 56enne che negli anni ha avuto due matrimoni: il primo con Marisa Di Martino da cui ha avuto la 22enne Alice e Giovanna Civitillo madre del secondogenito Josè Alberto, 10 anni.

Proprio con la Civitillo nello scorso mese di luglio si è sposato in Chiesa come entrambi desideravano dopo aver già effettuato il rito civile nel 2009.

Un grande evento per Amadeus quindi, seguito da una meritata vacanza e dalla notizia ufficiale che la Rai lo vuole al timone di Sanremo 2020 avrà come ospiti tra gli altri anche i suoi due grandi amici Jovanotti e Fiorello.

Il particolare da “padre tifoso”: Amadeus ed il figlio interista fin dalla nascita

Una vita sempre di corsa per Amadeus ma piena di soddisfazioni e con una passione che viene subito dopo la famiglia: l’amore per la sua squadra del cuore, l’Inter.

Come rivelato al settimanale OGGI, questa sua passione è testimoniata dal nome di suo figlio, Josè.

Amadeus spiega infatti come il nome del bambino lo avesse deciso già durante la gravidanza, in onore di Josè Mourinho al timone della squadra quando vinse la Champions League nel 2009.

“COMINCIAI A CHIAMARLO COSI’ DALLA GRAVIDANZA,MIA MOGLIE ACCETTO’ PER SFINIMENTO…”

Un destino che pareva già segnato per il Sebastiani-junior : infatti anche lui è uno sfegatato tifoso interista come il padre che rivela una bellissima novità in arrivo, come riporta anche il sito FcInterNews.

Da questo anno Josè che gioca a calcio nel ruolo di portiere, entrerà nella squadra dei pulcini dell’Inter rendendo ancora più orgoglioso il suo papà tifoso.

Per ora la famiglia si gode ancora un po’ di vacanze prima del rientro ai molti impegni, facendo shopping a Milano. Sul numero 32 di OGGI Amadeus, Giovanna e il piccolo Josè già in tenuta da calcio con i colori della squadra amata appaiono felici e rilassati.