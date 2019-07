Amadeus scoppia in lacrime, la sua vita cambiata per sempre: ‘Non me ne sono reso conto’

Amadeus scoppia in lacrime, la sua vita cambiata per sempre: ‘Non me...

Amadeus non è uno di quei conduttori che ama molto parlare del suo privato anche se i giornali di gossip ultimamente hanno raccontato alcuni particolari

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono giurati sì per sempre tramite una cerimonia romantica che si è svolta all’interno di una chiesetta di Roma.

Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva le foto sul nuovo numero in uscita, dai preparativi in gran segreto, alla cerimonia “abbellita” di lacrime di gioia per il grande evento. E poi hanno immortalato anche la festa successiva, con il tuffo in piscina di tutta la famiglia.

A 10 anni dalle nozze civili Amadeus e Giovanna si sposano tramite rito religioso

Il conduttore è convolato a nozze con Giovanna Civitillo a Roma, a 10 anni dalle nozze civili:

«Ricorderemo questo giorno per tutta la nostra vita, sarà l’immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie».

Così rivela Amadeus in un’intervista esclusiva concessa al settimanale Oggi in edicola, mostrando anche l’album delle fotografie del matrimonio religioso.

Il periodo d’oro che sta passando Amadeus con la sua Giovanna

Amadeus sta vivendo un periodo davvero d’oro. Prima, la laurea (da 110 e lode) della prima figlia Alice e poi è arrivato il matrimonio con Giovanna Civitillo:

«Lei era talmente radiosa e solare… Sentivo che avevo vicino i miei figli, le nostre famiglie, gli amici più cari, quelli che avrò accanto domani e dopodomani: le lacrime sono scese senza che me ne rendessi conto. Era tutto perfetto, tutto così vero, il cuore batteva forte»

Confessa il conduttore a Oggi. Insomma, adesso che ha realizzato uno dei suoi tanti sogni in ambito personale, speriamo che riesca a realizzare quelli in ambito professionale che, da sempre, si prefigge con tanta determinazione e forte volontà.