Amadeus e Giovanna allargano la famiglia, fan entusiasti: ‘Gli somiglia!’

Il noto conduttore e sua moglie allargano la famiglia, i fan in festa: la splendida notizia e la foto sui social.

Un nuovo arrivato nella famiglia di Giovanna Civitillo e Amadeus: la notizia sui social sorprende tutti.

Di recente, la moglie del noto conduttore ha condiviso un post che ha emozionato il suo pubblico virtuale in cui mostra il nuovo ingresso nella loro casa.

Non pare fermarsi l’ascesa di uno dei volti più amati del piccolo schermo. Oltre ad essere al timone di una serie di programmi di successo della Rai, il presentatore è stato riconfermato alla conduzione della prossima edizione del Festival Di Sanremo.

A causa dell’emergenza sanitaria, non è ancora chiaro come sarà strutturato il noto programma musicale italiano. Pare inoltre, che sarà impegnato con un nuovo varietà che andrà in onda in prima serata.

Amadeus è amatissimo anche sui social dove è solito condividere insieme alla sua compagna, Giovanna Civitillo, i momenti più importanti della loro vita quotidiana. Questa volta, la coppia ha pubblicato una notizia che ha lasciato tutti senza parole: la famiglia si allarga!

La famiglia del conduttore si allarga

E’, senza dubbio, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Il loro amore è nato sotto i riflettori de L’Eredità, quando Giovanna Civitillo lavorava come valletta del noto quiz show di Rai Uno.

I due stanno insieme da 17 anni e, ancora oggi, appaiono come una coppia super affiatata. Dalla loro unione è nato il piccolo José Aberto, che oggi ha 11 anni.

Sui social, la coppia ama condividere la loro quotidianità. Questa volta i due hanno fatto un annuncio che ha sorpreso i loro follower. Su Instagram hanno dato il benvenuto a Kira un cucciolo di Boston terrier. Un fan ha scherzato notando somiglianze con il celebre conduttore Rai.

Il piccolo amico a quattro zampe ha conquistato il cuore di tutti.