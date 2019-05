Amadeus annulla il matrimonio, la decisione presa per Giovanna Civitillo: ecco il motivo

Amadeus annulla il matrimonio, la decisione presa per Giovanna Civitillo: ecco il...

Amadeus, il noto presentatore ha chiesto l’annullamento del matrimonio. Il motivo di tale decisione è relativo ad una decisione presa per Giovanna Civitillo

La singolare storia d’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo dura da ben 16 anni. Il loro rapporto è da sempre considerato molto forte. Adesso però a distanza di anni il conduttore ha presto una grande decisione.

Amadeus, ottenuto l’annullamento del matrimonio

Adesso tutti i fan si aspettano la grande festa: la possibilità di vedere finalmente il matrimonio in chiesa con Giovanna Civitillo. Quella formata dal conduttore e dalla showgirl è una delle coppie meno comuni dello spettacolo: a dispetto del loro ruolo di personaggi pubblici, i due hanno scelto di stare su Instagram con un profilo di coppia, come accade di frequente a parecchie persone “ignote”.

Amadeus e Giovanna non vogliono la visibilità effimera e sembra siano molto gelosi l’uno dell’altra. Il tasto “gelosia” è molto dolente per il conduttore: fu proprio Paolo Bonolis, anni fa, durante la sua conduzione del programma “Scherzi a parte”, a toccarlo.

La coppia Amadeus-Giovanna affonda le radici della sua genesi nel 2003 a L’Eredità: conduttore lui, valletta lei. Nel 2009 nasce il figlio José Alberto e a luglio si sposano.

Matrimonio civile annullato: in arrivo il religioso con Giovanna?

A dispetto di quello che si crede, però, il loro è stato un matrimonio civile: Amadeus, infatti, è già stato sposato nel 2003 e nel 1997 è nata la prima figlia, Alice. Adesso è proprio il settimanale Chi lanciare lo scoop inaspettato:

“Il conduttore ha recentemente ottenuto l’annullamento delle prime nozze e c’è chi pensa ora di vedere Amadeus portare all’altare in chiesa Giovanna, sposata con rito civile nel 2009”.

La richiesta dell’annullamento delle prime nozze apre una serie di ipotesi e la prima fa pensare alla volontà della coppia di siglare la loro promessa anche davanti a Dio. Ed ora che tale annullamento è giunto, persino le porte della chiesa sembrano sul punto di aprirsi.

Annata d’oro per il conduttore dei “Soliti Ignoti”

Se veramente questa ipotesi dovesse risultare veritiera, per il conduttore potrebbero prospettarsi dei mesi di estrema soddisfazione sia nell’ambito professionale che in quello lavorativo.

Da tempo, infatti, si rincorrono le voci del probabile approdo del conduttore dei Soliti Ignoti sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2020. Se a questo dovessero aggiungersi le nozze in chiesa con Giovanna, allora per l’uomo sarebbe davvero un periodo indimenticabile.