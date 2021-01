Amadeus geloso, la gonna troppo corta della moglie mostra un po’ troppo

Giovanna Civitillo provoca i followers con il suo ultimo scatto pubblicato sui social. La gonna troppo corta fa ingelosire il conduttore.

Giovanna Civitillo è tra i personaggi pubblici più amati dal pubblico italiano, per la sua semplicità la sua ironia e l’indiscussa bellezza mediterranea.

Poche ore fa ha stuzzicato i fan con la sua ultima foto pubblicata su Instagram.

Quale sarà stata la reazione di Amadeus, che come è noto nutre una forte gelosia nei confronti della sua bellissima moglie?

La gonna mostra troppo

La celebre icona de ‘La scossa’ delle vecchie edizioni del quiz show ‘L’Eredità’, ha colto i suoi followers di sorpresa con una foto molto sensuale.

Giovanna Civitillo conquista i social, con un abito nero che sembra esserle stato cucito addosso. Il vestito tempestato di strass segue perfettamente le linee morbide del suo corpo.

Sorriso e sguardo magnetico, la moglie di Amadeus si mostra su di uno sgabellino con le gambe leggermente accavallate. I fan, a tal proposito non hanno potuto fare a meno di notare la gonna dell’abito si alza un pò troppo su oltre le ginocchia, lasciando spazio all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Tantissimi gli apprezzamenti da parte del pubblico per la bellissima moglie di Amadeus, di cui il conduttore è estremamente geloso.

La Civitillo al fianco di Amadeus a Sanremo?

Secondo alcuni rumors, l’ex ballerina de L’Eredità potrebbe affiancare il marito nella conduzione della 71esima edizione del Festival della canzone italiana.

Non più dunque un ruolo marginale, come quello ricevuto lo scorso anno, per scelta propria della Civitillo per il grande debutto di Amadeus.

Al momento però sono solo tre i nomi confermati per la prossima edizione dell’iconica competizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Tra i volti che vedremo sul palco dell’Ariston ci saranno sicuramente Elodie, che farà da co-conduttrice per una serata, il comico siciliano Rosario Fiorello che affiancherà Amadeus per tutte e cinque le serate, e Achille Lauro.

Il nome di Giovanna Civitillo invece, sembra essere al momento solo una voce di corridoio che potrebbe essere confermata o smentita nei prossimi giorni.