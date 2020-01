‘Lo faccio almeno 4 volte al giorno con mia moglie’: Amadeus, la confessione privata del conduttore

Amadeus, il conduttore fa una rivelazione privata: ” Con mia moglie anche quattro volte al giorno” i fan senza parole

Il bravissimo conduttore di Soliti Ignoti, sta vivendo un periodo davvero speciale per lui. Come in molti sanno, il conduttore è stato scelto per condurre la nuova edizione del Festival della canzone italiana, Sanremo. Il conduttore non sta più nella pelle, eppure già da qualche giorno sono trapelate delle indiscrezioni in questione,vediamole insieme.

Amadeus, anche Giovanna nel cast del Festival

Come in molti sanno, Amadeus è da anni sposato con la bellissima Giovanna Civitillo, ex ballerina dell’Eredità, diventata nota proprio per il suo ruolo all’interno della trasmissione. La bella showgirl napoletana, infatti anch’essa ha un ruolo importante nell’organizzazione del Festival.

A quanto pare infatti Giovanna, le è stata affibbiato un ruolo importante, per circa una settimana a La vita in Diretta, dove infatti seguirà i retroscena e le curiosità di tutti i personaggi del Festival di Sanremo.

Insomma sembra che Amadeus abbia scelto bene la sua inviata personale non credete?

Amadeus geloso d Giovanna

Amadeus infatti ha scelto proprio la sua amata moglie per raccontare tutte le indiscrezioni su alcuni personaggi dell’Ariston, un inviata “speciale” per il conduttore. De resto come poteva Amadeus stare lontano dalla moglie, i due infatti sono molto uniti, e fanno fatica a rimanere separati più di qualche giorno.

I due infatti si sono sempre detti molto innamorati, ed è proprio negli studi Rai che ha trovato il suo amore Giovanna. In una recente intervista però il conduttore ha anche confessato di essere molto geloso di sua moglie, tanto da dichiarare:

«La mia gelosia è proverbiale, ormai. Ma con gli anni la fiducia aumenta sempre più, non abbiamo né Facebook né Twitter. Solo un profilo comune su Instagram. E ognuno, quando il telefonino suona, può rispondere agli sms e alle chiamate dell’altro. Ci riteniamo uguali a tutti gli innamorati. La normalità è il nostro stile di vita. Non dimentico le ricorrenze. Ma mi piace portare dei fiori a casa anche fuori dalle date stabilite. Sorprendere è uno degli ingredienti perché la coppia duri. Entrambi siamo romantici!»,

Ha confessato il conduttore