Amadeus geloso della moglie dice: ‘Con Giovanna anche 4 volte al giorno’

Amadeus è molto innamorato e altrettanto geloso della bellissima moglie, tanto da confessare: ‘con Giovanna anche 4 volte al giorno!’

Dopo ben 10 anni di matrimonio Amadeus è ancora geloso della splendida moglie Giovanna Civitillo, ha confessato:’con Giovanna anche quattro volte a giorno’.

Il presentatore di Soliti Ignoti fa del tutto per mantenere viva la fiamma nel suo matrimonio. Ama tantissimo la bella Giovanna conosciuta quando lui conduceva l’Eredità e lei apparteneva al corpo di ballo delle letterine.

Si sono sposati nel 2009 e hanno avuto uno splendido bambino Josè nello stesso anno.

Lo scherzo che Amadeus ha subito un anno fa da parte dello spiritoso programma Le Iene ha messo a dura prova i nervi del conduttore.

Amadeus e Giovanna: dopo 10 anni la passione non si è mai spenta

Nella scorsa edizione de Le Iene show i telespettatori hanno assistito ad un simpatico scherzo in cui proprio Amadeus era la vittima e Giovanna Civitillo complice delle iene.

In quella occasione si è rivelato essere un marito davvero geloso dimostrando di essere in grado di affrontare qualunque ostacolo pur di difendere il suo matrimonio.

L’innocente scherzo consisteva in regali romantici per Giovanna da un ipotetico spasimante recapitati all’abitazione della felice coppia.

Amadeus scoprendo questi indizi di una presunta relazione extraconiugale si è fortemente infastidito tanto da confrontarsi in un’accesa discussione con l’ipotetico spasimante della moglie.

Vedendo la questione farsi troppo accesa Le iene intervengono per svelare ad Amadeus che era tutta finzione e che non esisteva alcuno spasimante! Una prova d’amore superata a pieni voti per la coppia, Amadeus ama tantissimo sua moglie.

Nonostante siano passati anni da quando entrambi si conobbero al programma l’Eredità condotto proprio da Amadeus, il fuoco che arde nella coppia non si è mai spento!

Amadeus infatti ammette:

con Giovanna anche 4 volte al giorno

riferendosi a quante volte lui la chiama al telefono durante la giornata.

Si dimostra essere un marito affettuoso e premuroso che, stando per lavoro lontano dalla moglie, ama chiamarla spesso per sentire la sua voce e starle accanto.

I due hanno lavorato insieme non solo anni fa quando lei in abitini succinti danzava leggiadra all’Eredità ma anche recentemente al teatro Ariston.

Infatti Amadeus ha condotto la 70esima edizione del Festival di San Remo mentre lei, prima della messa in onda, faceva l’inviata di La vita in diretta tenendo il pubblico aggiornato sulle sfide canore in atto.

L’intesa che avevano allora è ancora viva e ardente oggi: Amadeus e Giovanna ancora innamoratissimi e complici dopo quasi 11 anni di matrimonio.

