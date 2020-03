E’ diventata virale la gaffe di Amadeus durante l’ultima puntata de I soliti Ignoti. La reazione della concorrente spiazza lo studio

I Soliti Ignoti è uno dei format della fascia pre-serale più seguiti dal pubblico Italiano.

Molto amato dai telespettatori, è condotto da Amadeus, il quale quest’anno insieme a Fiorello ha condotto magistralmente il Festival di Sanremo ottenendo picchi di share come non se ne vedevano da anni.

Nel corso dell’ultima puntata trasmessa dei suo game show, è diventata memorabile la gaffe del presentatore, a lasciar di stucco inoltre è la reazione della concorrente. Scopriamo di più.

Amadeus, la gaffe in diretta: ‘Con l’età diventa più lungo’

Durante la puntata de I soliti Ignoti andata in onda lo scorso 1 Marzo 2020 è diventata memorabile la battutaccia del presentatore in studio. Molto amato per la sua semplicità e per la sua ironia, stavolta Amadeus è finito al centro dell’attenzione facendo dell’autoironia.

Verso la fine del giorco, la concorrente in studio Rossella, proveniente da Taranto è intenta ad abbinare il figlio del ‘Parente Misterioso’.

Nel bel mezzo delle sue valutazioni ha così dichiarato:

‘Le orecchie e il naso crescono con l’età’

Il presentatore ha così prontamente risposto, divertito:

‘Mi stai dicendo che il naso cresce con l’età? Il mio crescerà ancora di più?! Mi stai dando delle notizie drammatiche!’

la battuta di Amadeus scatena così l’ilarità e gli applausi da parte del pubblico. Poi la reazione della concorrente.

La reazione della concorrente dopo la gaffe di Amadeus

La concorrente proveniente da Taranto, trattenendo la risata e senza scomporsi più di tanto, ha così risposto:

‘Mi dispiace, Amadeus’

Il conduttore così sbalordito ha rimarcato:

‘Quando avrò 74 anni avrò un naso ancora più grande e un orecchio enorme?!’

così tra gli applausi e le risate, Rossella, la concorrente che ha poi vinto 26 mila euro in gettoni d’oro, ha concluso:

‘Crescerà solo lievemente’

Un siparietto comico che ha divertito tutti anche il pubblico a casa.