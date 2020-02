‘Mai più in TV con lui’: dopo Sanremo doccia gelata per Amadeus: annuncio choc per la Rai

Il duo Fiorello-Amadeus che ha incantato i telespettatori durante il Festival di Sanremo potrebbe non avere un seguito. Parola del comico che ha fatto un’incursione nello studio dei Soliti Ignoti.

Il Festival della Canzone Italiana appena conclusosi è arrivato alla 70esima edizione e non poteva arrivarci meglio.

I dati dello share hanno raggiunto livelli incomparabili, superando il 60% e nonostante le molte polemiche che si sono succedute sia per ciò che è accaduto sul palco che fuori, questa edizione resterà nei ricordi.

I vertici Rai sarebbero dunque contenti della scelta di Amadeus come presentatore e direttore artistico e di averlo affiancato ad uno spumeggiante Fiorello.

Durante le cinque serate del Festival infatti i due hanno dato vita a dei momenti davvero esilaranti, riuscendo con la loro collaborazione e la loro sintonia a gestire anche i momenti più critici come l’abbandono di Bugo e Morgan.

Non stupisce che sia il pubblico che i vertici Rai vedrebbero di buon occhio un Sanremo bis il prossimo anno sempre con la coppia Fiorello-Amadeus.

Questa pare però un’eventualità impossibile a sentire cosa ha dichiarato a sorpresa proprio Fiorello durante un’incursione inaspettata nello studio dei Soliti Ignoti durante la puntata di lunedì 11 febbraio.

Scherzando ed abbracciando il suo storico amico Amadeus infatti, il comico siciliano ha confermato di aver dato tanto per il Festival ma di non voler ripetere l’esperienza:

“Il cerchio si chiuderà questa sera dopodiché io ti dirò che non ci vedremo mai più. Dal vivo, da qualche parte. Ma non in tv!”