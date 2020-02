‘Un grosso errore’ Sanremo, il duro sfogo cantante escluso dal Festival fa il giro del web

Festival di Sanremo 2020 ancora polemiche. C’è chi non ha preso bene l’esclusione dal Festival. Ecco uno dei cantanti noti scartati dalla gara

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e il nuovo conduttore si sta preparando al meglio per condurre questa nuova edizione. Amadeus infatti è stato scelto con grande giudizio per condurre la nuova edizione della musica italiana.

Festival di Sanremo, Pupo escluso

A quanto pare quest’anno la nuova edizione del Festival della canzone italiana prevederà nuovi ospiti, molti dei quali mancavano da molto. In realtà a dare un tocco di trash al programma sarà proprio la partecipazione di alcuni cantanti come Elettra Lamborghini, Diodato,Junior Kelly e altri che invece che non si vedevano da anni, come Tosca, Irene Grandi, Marco Masini, Michee Zarrillo. Insomma, sembra che questa nuova edizione comprenda diverse generazioni tutte diverse tra loro.

A quanto pare Amadeus, conduttore ufficiale del Festival 2020, però è stato criticato in questi giorni per una scelta sbagliata. Il conduttore infatti ha scelto di far salire sul palco dell’Ariston parecchi personaggi che negli anni 80 e ’90 hanno ottenuto un grande successo ma che oggi sono andati a finire nel dimenticatoio. Pare però che la critica al conduttore sia arrivata prima che tutto iniziasse, ecco cosa è successo.

Amadeus :” È stato un errore”

Il conduttore del nuovo festival di Sanremo, Amadeus, pare che già sia stato criticato per alcune scelte fatte durante l’organizzazione del festival. Il conduttore al suo Festival ha invitato sul palco molti personaggi della sua epoca, come Marcella Bella,Paolo Vallesi, ma in tanti si sono chiesti come mai non ha invitato il bravissimo Pupo. Quest’anno infatti cade il quarantennale del suo grande successo ” Su di noi”. Lo stesso Pupo infatti ha dichiarato al settimanale GF Vip queste parole:

“Non mi sarebbe piaciuto partecipare come concorrente, ma come ospite sì. Se Amadeus mi chiamasse ci andrei. Fossi stato direttore artistico una canzone così l’avrei voluta festeggiare, è un errore tecnico!”

Insomma sembra che Pupo abbia preso bene la decisione del conduttore anche se non gli sarebbe dispiaciuto essere invitato come ospite del programma.