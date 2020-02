Amadeus via dall’Italia dopo Sanremo: la moglie Giovanna, la rivelazione che spiazza i fan

Amadeus via dall’Italia dopo Sanremo: la moglie Giovanna, la rivelazione che spiazza...

Giovanna Civitillo inviata speciale a ‘La Vita in Diretta’. L’ex valletta de l’Eredità fa una rivelazione spiazzante sul marito Amadeus

Durante l’ultima puntata in onda de ‘La Vita in Diretta’ inviata speciale del programma, la moglie del conduttore del Festival di Sanremo, Giovanna Civitillo.

La moglie di Amadeus ha intervistato per Lorella Cuccarini e Alberto Matano, Alketa Vejsiju la valletta che ha affiancato suo marito durante il terzo appuntamento della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, poi la confessione spiazzante. Scopriamo di più.

Giovanna Civitillo: Amadeus si trasferirà all’estero per lavoro?

In occasione del Festival Di Sanremo, Giovanna Civitillo è stata fregiata dell’incarico di Inviata speciale, per la Vita in Diretta. Durante la puntata del 6 Febbraio, la moglie di Amadeus ha intervistato Alketa Vejsiu, celebre conduttrice albanese.

L’ex valletta de l’Eredità, durante l’intervista ha ironicamente proposto il conduttore emiliano, al suo fianco al Festival Albanese o in un altro dei palinsesti del suo paese:

‘Io conosco un conduttore molto preparato. Secondo me potresti lavorarci insieme in Albania’

Ma la Vejsiu ha subito replicato:

‘Sei una donna che ironizza, lui sceglie donne intelligenti sia sul palco che nella vita’

La presentatrice Albanese accoglierà la proposta della Civitillo? Vedremo dunque il presentatore emiliano all’estero in un programma al suo fianco?

Giovanna Civitillo nella bufera: ‘Troppe zoomate su di lei a Sanremo’

Nelle ultime ore la moglie del presentatore del Festival di Sanremo è finita al centro delle polemiche sui social.

Il Motivo? l’ex valletta dell’Eredità sarebbe stata ‘troppo’ al centro dell’attenzione delle videocamere del palinsesto, troppe le ‘zoommate su di lei’, moglie del conduttore, al punto che i telespettatori ci hanno visto un doppio fine dietro quelle inquadrature di troppo.

Ma probabilmente non sono troppe, essendo seduta in prima fila e inquadrando i cameramen spesso la platea che occupa il Teatro Ariston.