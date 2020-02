Amadeus, arriva la querela a pochi giorni da Sanremo: ‘Istiga alla violenza sulle donne’

Brutta sorpresa per Amadeus, arriva la querela al conduttore di Rai 1: “Istigazione alla violenza sulle donne” ecco cosa è successo

A pochi giorni dall’inizio del programma più atteso dell’anno, Il Festival di Sanremo, Amadeus ha ricevuto una brutta notizia.

Amadeus, arriva la querela per il conduttore

A pochi giorni dall’inizio di Sanremo, Amadeus non poteva ricevere notizia peggiore. Non si fermano infatti le polemiche sulla Rai per la questione innalzata dal cantante Junior Cally. In tanti infatti sono contro la partecipazione del cantante proprio a causa dei suoi testi che inducono alla violenza e al femminicidio.

Ad alzare la polemica, è stata proprio Gisella Valenza, presidente torinese dell’Associazione italia delle Donne. La donna infatti avrebbe direttamente querelato Amadeus, la Rai e lo stesso Junior Cally per istigazione alla violenza sulle donne, sulle forze dell’ordine e odio e oltraggio alla morale.

In tanti, non solo Gisella, hanno ritenuto assurda la partecipazione del cantante, che anche in passato ha scritto testi molto forti che istigavano alla violenza e all’omicidio. La querela infatti è stata presentata anche allo stesso conduttore, ritenuto colpevole in quanto direttore artistico del programma.

Querela per Amdeus

A quanto pare infatti Gisella non si è fermata al primo ostacolo, la donna non che presidente dell’Associazione Italia delle Donne, ha deciso di querelare anche il conduttore Amadeus. Su quotidiano “La Stampa” infatti, è stata pubblicata solo una parte della deposizione del presidente contro la scelta della RAI e di Amadeus sulla partecipazione del cantante al Festival della canzone italiana:

“istigazione alla violenza sulle donne e le forze dell’ordine, odio, oltraggio alla morale, in violazione della Costituzione”

Ma Gisella non è stata l’unica a ribellarsi, ad attaccare il cantante è stato anche il presidente della Rai Marcello Foa che ha criticato duramente la scelta di portare un testo cosi offensivo e violento all’interno di uno dei programmi che ha fatto la storia della canzone italiana.

“eticamente inaccettabile”.

Avrebbe affermato Foa.