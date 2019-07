Amadeus ‘È un maschietto’ la lieta notizia dopo le nozze con Giovanna: la famiglia si allarga

Finalmente arriva la bella notizia: Amadeus sposa in chiesa la sua adorata Giovanna Civitillo. I due hanno un figlio e sono sposati civilmente, ma le belle notizie continuano per il conduttore

Amadeus manca a tutti i telespettatori. Ormai i suoi programmi, Ora o mai più e I Soliti ignoti sono terminati e gli italiani devono aspettare la prossima stagione. Intanto però, il conduttore e la moglie tengono aggiornati i fan della loro vita tramite i social. Pare che i due stiano vivendo un momento di grandi ed importanti soddisfazioni, soprattutto nel campo lavorativo ma anche nel privato ci sono delle gioie.

Amadeus, mostra il nuovo arrivato in famiglia: un maschietto

Amadeus, dopo anni finalmente sta avendo il successo che merita. Grazie ai suoi programmi e al modo esemplare in cui li ha condotti, è molto probabile – secondo le ultime indiscrezioni- che lo vedremo al timone del prossimo Festival di Sanremo. Al suo fianco? Una probabile coppia d’eccezione, Belen e Stefano De Martino. I due essendo ritornati insieme sarebbero sicuramente affiatatissimi.

Ma oltre ai successi lavorativi, anche nel privato per Amadeus splende il sole. Con Giovanna Civitillo è stato amore a prima ‘scossa’ con L’Eredità ma forse nessuno immaginava sarebbe durato così a lungo.

Amadeus, il precedente matrimonio e il nuovo arrivato in famiglia

Il conduttore ovviamente ha sposato anni fa Giovanna, ma ha dovuto attendere l’annullamento del primo matrimonio in Chiesa per poterle promettere un matrimonio con il tradizionale vestito bianco. Giovanna Civitillo è una bellissima donna e i fan sognano con lei quel bellissimo momento. Un modo per rinnovare l’amore. Ma il conduttore ama anche un’altra parte della sua vita, quella che riguarda gli animali, in particolare i cavalli per i quali ha una particolare predilezioni. In una vecchia intervista, l’amico e collega di Carlo Conti ha svelato:

«Mio padre e mio fratello sono istruttori di equitazione all’inglese, ma io ho smesso a 17 anni per fare il disc jockey. Poi a quarant’anni ho provato a montare all’americana e mi sono subito appassionato. Giovanna ha condiviso questo entusiasmo con me e lo stesso mia figlia Alice (la primogenita avuta dal precedente matrimonio).

Ma non solo, l’amore ha ‘contagiato’ anche il più piccolo di famiglia:

Anche mio figlio Josè che ha solo un anno e mezzo è già innamorato dei cavalli per cui possiamo dire che è diventata una passione di famiglia».

I due hanno nel pordenonese i loro cavalli. Ieri, Amadeus ha condiviso con la rete un video nel quale si vede che una cavalla ha dato da poco alla luce un puledrino bellissimo. Il tenero video ha ovviamente subito riscosso una gran quantità di cuoricini e commenti positivi. E’ bello vedere la vita e il rapporto madre figlio, anche nel mondo animale, ha qualcosa di magico.

Ecco il video postato dal presentatore.