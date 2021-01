Amadeus drastico su Sanremo: ‘Se continua così non si farà’

Il Direttore Artistico del Festival della canzone italiana ha pronunciato delle parole che stanno suscitando grande clamore tra il pubblico.

La buona riuscita del Festival di Sanremo è a rischio e a confessarlo è il Direttore Artistico e conduttore della 71esima edizione, Amadeus.

L’uomo fatto delle cocenti dichiarazioni, che stanno mettendo a dura prova la pazienza del pubblico.

I telespettatori, infatti, sono impazienti di scoprire quale sarà il destino di un’edizione straordinaria della kermesse, che dovrebbe aver luogo in un contesto inusuale.

Amadeus avvisa: “Se continua così, non si farà.”

Il prossimo marzo Amadeus dovrebbe dare il via alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Si tratterebbe di un’edizione d’eccezione, svoltasi in un contesto pandemico mai avvenuto prima d’ora.

Ed è proprio al virus il riferimento delle ultime dichiarazioni di Amadeus, che ha ammesso, lasciando tutti a bocca aperta:

“Se continua così, non si farà.”

L’affermazione è decisa e colpisce i cuori di chi ama profondamente la kermesse, simbolo della musica italiana nel mondo; ma scopriamo di più.

Le motivazioni del Direttore Artistico

Nel corso di un’intervista rilasciata al giornale Voi, il Direttore Artistico ha fornito le motivazioni a causa delle quali il Festival rischia di non svolgersi:

“Sanremo non si potrà fare in una situazione pandemica, anche perché ci sarà un palco esterno… stiamo parlando del più grande evento italiano!”

I preparativi procedono, ma per il momento non è chiaro se e in che modalità andrà in onda il Festival di Sanremo 2021.

Nel frattempo, continuano a susseguirsi le voci che vorrebbero gli ospiti e gli artisti in gara in isolamento su una nave di Costa Crociere.

Amadeus ha chiuso l’intervista, parlando di un volto noto che, anche quest’anno, dovrebbe affiancarlo nella conduzione dello show.

Si tratta dello showman Fiorello, grande amico di Amadeus e amatissimo dal pubblico televisivo.